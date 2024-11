On dirait les Maldives mais à 2 heures de Paris - cette île européenne est idéale pour faire le plein de soleil

Envie de sable blanc, d'eaux turquoises et de dépaysement total sans parcourir des milliers de kilomètres ? Cap sur une île méditerranéenne encore méconnue, véritable joyau à seulement 2 heures de Paris.

Vous rêvez de vous prélasser sur une plage paradisiaque digne des plus belles cartes postales, mais votre budget est serré et vous ne souhaitez pas passer des heures dans un avion ? Pas de panique, il n'est plus nécessaire de s'envoler à l'autre bout du monde et de se ruiner en billets pour s'offrir un séjour les pieds dans l'eau couleur lagon. Les Baléares, les Canaries ou les îles grecques sont des valeurs sûres pour un dépaysement garanti à quelques heures de la France. Mais une autre pépite insulaire européenne attire de plus en plus les voyageurs avisés en quête de coins de paradis.

Nichée au cœur de la Méditerranée, cette île à la beauté époustouflante possède certaines des plages les plus spectaculaires au monde. Des étendues de sable fin immaculé bordées d'une eau cristalline et transparente à perte de vue... Le décor est planté et rivalise sans rougir avec celui des Maldives ou des Seychelles. Deux de ses plages ont même été classées parmi les 50 plus belles plages du monde en 2024 par un panel d'experts du voyage.

L'île bénéficie d'un ensoleillement généreux une grande partie de l'année. Avec des températures oscillant entre 20 et 30°C de mai à septembre, l'arrière-saison est idéale pour profiter de ses merveilles sans se ruiner et sans subir l'afflux des vacanciers en plein été.

Vous l'avez sans doute deviné, notre destination du jour est bien la Sardaigne, la deuxième plus grande île méditerranéenne après la Sicile. Sur la somptueuse Costa Smeralda, la très prisée Spiaggia del Principe et Liscia Ruja offrent des panoramas à couper le souffle. Pour une expérience plus confidentielle et sauvage, cap sur les criques préservées de Cala Luna et Cala Mariolu.

Outre ses trésors balnéaires, la Sardaigne regorge aussi de pépites culturelles et gastronomiques qui raviront les voyageurs en quête d'authenticité. Partez randonner sur les sentiers du parc national du Gennargentu jusqu'au site historique de Tiscali, niché dans un écrin de montagnes.

Flânez aussi dans les ruelles de Cagliari, la capitale, en explorant ses joyaux comme l'amphithéâtre romain et laissez-vous tenter par les délices culinaires sardes, des pâtes farcies culurgiones aux fameux gnocchis malloreddus en passant par l'incontournable fromage pecorino. Prêts à poser vos valises en Sardaigne à seulement 2h de Paris ? Avec ses multiples aéroports dont ceux de Cagliari au sud et d'Olbia au nord-est, l'île est ultra-facile d'accès. N'attendez plus, la dolce vita sarde n'attend que vous !