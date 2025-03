La Grèce regorge de merveilles mais certaines îles restent des joyaux cachés.

Alors que Santorin et Mykonos croulent sous les touristes, il existe encore en Grèce des endroits moins connus qui ont su garder leur charme authentique. Pas besoin pour cela de gagner les montagnes, de s'éloigner des eaux azur de la Méditerranée et de renoncer à une baignade rafraichissante ! Des îles encore préservées ou des petites perles sur la côte vous attendent.

Epargnée par le tourisme de masse, notre île du jour a préservé sa flore méditerranéenne. Oliviers, cyprès, vignes, herbes aromatiques... Elle proposera un festival de senteurs et de couleurs qui saura ravir les amoureux de randonnée et de nature. Le Mont Ainos, point culminant à 1628m, offre des panoramas à couper le souffle. Son parc national abrite même une espèce endémique de sapin.

Cet endroit, c'est Céphalonie, la plus grande des îles ioniennes, située à l'ouest de la Grèce continentale ! Avec ses 250 kilomètres de côtes spectaculaires, ses montagnes verdoyantes et son influence vénitienne par endroit, Céphalonie offre un visage différent des îles des Cyclades.

La star du lieu reste sans conteste ses plages, comptant parmi les plus belles de Grèce. Difficile de ne pas tomber sous le charme de Myrtos, une icône avec son sable blanc immaculé et ses eaux cristallines. Nichée entre deux falaises impressionnantes, ce plage sauvage vaut à elle seule le détour et promet des clichés uniques aux photographes amateurs.

Des criques secrètes, des étendues de sable rouge, des mers turquoises... Chacun trouvera son bonheur, que ce soit en famille sur les grandes plages de sable du sud ou dans des coins plus isolés comme la sublime plage d'Antisamos. Les experts en cinéma y reconnaîtront les décors du film "Capitaine Corelli, tiré du roman "La Mandoline du Capitaine Corelli" dont l'intrigue se passe en Céphalonie. Le film avec Nicolas Cage et Pénélope Cruz n'a toutefois pas rencontré le succès en salles...

Au nord de l'île, Assos et Fiskardo, sont aussi à visiter avec leurs maisons colorées le long de petits ports de pêche qui rappelleront les paysages célèbres des Cinque Terre. Dans les assiettes, on retrouvera la fameuse kréatopita, une tourte à la viande. Facilement accessible en avion depuis Athènes, Céphalonie est une destination à part qui ravira les voyageurs en quête d'authenticité, de nature et de plages de rêve, loin des sentiers (trop) battus. Vous l'avez compris, si vous cherchez une destination encore secrète, votre petit coin de paradis en Méditerranée est tout trouvé !