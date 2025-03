C'est bientôt fini : des billets de 50 euros ne seront bientôt plus valables, ce pays va les retirer dès avril

Attention si vous partez prochainement dans ce pays voisin, il met fin à la circulation de certains billets de 50 euros.

S'il est de moins en moins utilisé face aux cartes bancaires ou les paiements par smartphone, l'argent liquide a encore ses adeptes au quotidien. Mais attention, la vigilance est de mise face aux pièces et billets que l'on s'échange ! Ce sera encore plus le cas ces prochaines semaines dans un pays voisin où de nombreux Français se rendent chaque été. Les frontaliers sont aussi nombreux à y faire leurs courses ou à se ravitailler en certains produits à moindre coût, comme le tabac.

Pour tous ces Français, comme pour les locaux, une annonce est particulièrement à scruter. La Banque centrale de ce pays vient d'y annoncer le retrait de certains billets de 50 euros dès ce mois d'avril, selon des règles transmises par l'instance et reprises par la presse espagnole. La Banque d'Espagne a ainsi décidé de retirer de la circulation les billets qui présentent des signes de détérioration spécifiques, même s'ils sont authentiques. Seront concernés en premier chef les billets de 50 euros avec une campagne de retrait progressif des billets endommagés.

Une autre règle s'appliquera aux billets qui ont été souillés ou endommagés par les dispositifs de sécurité intégrés aux systèmes de transport de fonds. Ces mécanismes s'activent en cas de tentative de vol ou de falsification, libérant des substances comme des encres ou des adhésifs qui rendent le billet inutilisable. Comme annoncé par le Noticias de Trabajo, Le "Banco de España" a ainsi établi des règles strictes, sachant que les autres coupures de 10, 20 ou 100 euros seront aussi concernées dans ce cas. La Banque d'Espagne insiste : ces billets ne doivent plus être acceptés dans les magasins ni dans les échanges entre particuliers.

Que faire alors si on vous remet un tel billet lors de vos vacances en Espagne ? Si le billet a été altéré par un système antivol, la banque ne remboursera son montant que si la personne qui demande l'échange est la victime directe du vol. Autrement dit, si vous recevez un de ces billets par erreur dans un commerce, vous n'aurez pas automatiquement droit à récupérer votre argent ! Il vous faudra prouver votre bonne foi, ce qui peut être corsé quand on ne se souvient plus où on a récupéré le fameux billet taché...

Et en France, quelles sont les règles dans ce cas ? Elles sont relativement similaires mais un peu plus souples. Si vous avez un billet abîmé, déchiré ou partiellement brûlé, vous pouvez généralement l'échanger contre un billet neuf dans une agence de La Poste aggréé ou à une succursale de la Banque de France (voici la liste des agences où il est possible de faire cet échange). Le billet sera vérifié et plusieurs documents seront à remplir dont une attestation de justificatifs d'origine des fonds.

Si le billet est dit "maculé", c'est à dire qu'il y a des soupçons qu'il ait été volé et tâché par le fameux système automatique de sécurité, vous pourrez alors là aussi vous rendre dans une succursale de la Banque de France ou à La Poste. La police sera informée et c'est seulement après enquête et vérification de votre bonne foi que vous pourrez obtenir un remboursement. Cela vaut le coup de vérifier vos billets...