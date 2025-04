Deux fois plus grand que le Parc Astérix : ce nouveau parc d'attractions arrive à 4h de Paris

Jurassic Park, les Minions, le Seigneur des anneaux... Ce parc d'attractions tout juste dévoilé promet déjà beaucoup de nouveautés.

On pensait Disneyland Paris ou le Parc Astérix indétrônables en France, mais une nouvelle de taille vient d'ébranler les parcs d'attractions européens. L'un des "plus grands parcs de divertissement de toute l'Europe" est sur le point de voir le jour... Et c'est un groupe américain bien connu du divertissement, qui compte déjà 5 parcs à thèmes à son actif de par le monde (Los Angeles, Orlando, Osaka, Pékin et Singapour), qui a jeté son dévolu sur cette ville du Vieux continent.

Ce gigantesque parc d'attractions devrait prendre place sur un terrain de 193 hectares, soit une superficie deux fois plus grande que le Parc Astérix, hôtels et parking compris ! Le site prévoit la construction d'un parc à thème, d'un hôtel de 500 chambres et d'un quartier de divertissement et restauration dans l'esprit du Disney Village. Le tout est prévu de sortir de terre à l'horizon 2031, au terme de 5 ans de travaux qui vont débuter dès l'année prochaine.

Le futurs visiteurs pourront plonger dans l'univers des licences populaires comme Le Seigneur des Anneaux, Retour vers le futur, James Bond, Paddington, Jurassic Park ou encore Les Minions. Si la majorité des attractions devraient être en intérieur, les amateurs de sensations fortes auront droit à de vertigineuses montagnes russes. Des spectacles ambitieux seront également au programme, notamment avec un James Bond qui reprendrait les technologies spectaculaires du spectacle Bourne Stuntacular déjà existant en Floride.

Le futur parc britannique compte exploiter l'un des plus grands succès de la franchise du studio hollywoodien : Jurassic World. C'est déjà le cas au parc Universal Studios d'Hollywood ici à l'image. © SIPA (publiée le 11/04/2025)

La bonne nouvelle, c'est que depuis Paris, ce parc d'attraction qui ambitionne de devenir l'un des plus grands d'Europe est à portée de train... Grâce aux liaisons Eurostar Paris-Londres qui durent 2h20. Vous avez bien deviné, c'est donc la capitale britannique qui a été choisie par les Universal Studios ! Il ne vous restera ensuite plus qu'une heure de train depuis la gare londonienne de Saint-Pancras ou 1h30 de voiture pour rejoindre le parc. En effet, ce n'est pas dans la ville de Londres qu'il jaillira précisément de terre, mais à Bedford, à environ 80 kilomètres au nord de Londres. Le gouvernement britannique prévoit à cet effet de nouvelles structures ferroviaires et routières pour s'y rendre, ainsi que l'agrandissement de l'aéroport de Luton, situé non loin.

Le Universal Studios Great Britain, tel est le nom provisoire de ce nouveau parc d'attractions, devrait générer 58 milliards d'euros pour l'économie britannique et compte attirer 8,5 millions de visiteurs dès la première année. La région londonienne s'apprête donc à réaliser le rêve de nombreux fans européens de parcs d'attractions avec ce tout premier parc du célèbre studio américain. Un événement comparable à l'ouverture de Disneyland Paris sorti de terre en 1992 !