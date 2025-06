Entre criques et montagne, ce village ignoré des touristes est l'un des plus beaux d'Espagne

Ce village est une pépite cachée que vous devez absolument explorer.

On le sait bien, l'Espagne est une destination très populaire durant la saison estivale, et de premier choix pour les Français qui partagent une frontière commune avec le pays, rendant les voyages en voiture très accessibles sur la magnifique Costa Brava. Si Lloret de Mar et Cadaqués font partie des stations balnéaires les plus populaires, cet été c'est décidé : on fuit le surtourisme ! Dans cette ville espagnole presque à la frontière avec la France, on profite d'une expérience authentique dans un décor au charme fou.

C'est l'une des premières villes côtières que l'on rencontre sur la route quand on vient de France par la côte méditerranéenne, située à 4 kilomètres de Cerbère, dernière ville française avant la frontière. Entre le vert des Albères qui rencontre le bleu de la Méditerranée, ce village aux plages idylliques a étonnamment réussi à échapper au tourisme de masse. Mais peut-être plus pour très longtemps...

Ni infrastructures hôtelières bruyantes, ni parasols et chaises longues, ici les petites plages de sable et criques vierges sont tranquilles et les établissements touristiques sont à taille humaine et bien intégrés au paysage : vous aurez le choix entre des maisons rurales au milieu des vignes, des appartements en bord de mer, en passant par des hôtels familiaux.

Vue panoramique de la Playa del Borró à Colera en Espagne. © jocaja - Adobe Stock

Mais où se cache ce paradis peu fréquenté situé à l'extrémité nord de la Costa Brava ? Destination Colera, charmant petit village de la comarque de l'Alt Empordà, réputée pour sa nature préservée, ses activités pour tous les goûts et sa gastronomie savoureuse. Au cœur de la ville, la Plaça Pi i Margall est l'endroit idéal pour s'immerger dans la vie locale.

Blotti entre les dernières pentes des Pyrénées, ce trésor caché est l' endroit idéal pour une escapade paisible. Ici, le lieu a conservé son charme de village de pêcheurs avec son petit port de plaisance, ses maisons traditionnelles et ses restaurants qui servent les produits frais de la mer à peine pêchés. A vous les poissons grillés, seiche, poulet à la langouste, "suquet de peix" (ragoût de poisson typique de la côte catalane), tapas, pain à la tomate, paellas et arrosos à des prix abordables (comptez entre 13 et 18 euros pour un "menu du jour") !

Pour lézarder au soleil sans un bruit ou se baigner en toute intimité, direction les plages et criques de Garbet, Borró, Portes, En Goixa ou La Rovellada. Les amateurs de fonds marins seront comblés par ces eaux d'une clarté remarquable, idéales pour le snorkeling ou la plongée sous-marine.

Les amateurs de randonnée et de vélo ne seront pas en reste. Depuis la plage principale Platja de Colera, les familles peuvent emprunter en moins d'une heure de marche tranquille le Chemin de Ronde pour rejoindre le site de La Rovellada, un cadre idyllique entre rochers et mer, et les Orelles de la Mula, un point de vue spectaculaire à 688 mètres d'altitude avec des vues panoramiques inoubliables.