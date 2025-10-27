Loin des surpeuplées Venise ou Florence, cette authentique ville italienne est à ne pas manquer

Pour un break à l'italienne loin des foules, foncez donc dans cette ville encore plus italienne que ses consœurs.

Alors que Venise est surchargée par les touristes et Florence donne parfois l'impression d'être uniquement un musée à ciel ouvert, saviez-vous qu'il existe une ville à mi-chemin entre les deux qui offre aux voyageurs une expérience de l'Italie du quotidien, loin des pièges à touristes ? Là-bas, on y découvre la véritable âme de l'Italie.

Son nom évoque immédiatement la gastronomie et on la surnomme "la ville rouge" pour ses toits et ses façades en briques ou encore "la savante" pour son université historique... Capitale de l'Émilie-Romagne, elle est longtemps restée une perle moins convoitée par les touristes qui ont tendance à se ruer vers les canaux mythiques de Venise ou les trésors Renaissance de Florence.

Les arcades de Bologne rendent la ville unique au monde. © ecstk22 - stock.adobe.com

Cette ville, c'est Bologne. Son authenticité se perçoit d'abord dans son rythme de vie moins effréné que dans les capitales touristiques italiennes. On la parcourt facilement à pieds et on prend le temps de flâner, souvent à l'abri du soleil ou de la pluie, sous ses 40 kilomètres d'arcades, connues sous le nom de "I Portici di Bologna", classées au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Bologne, cité étudiante par excellence en raison de son Université historique fondée en 1088 - la plus ancienne du monde occidental - est une ville culturelle italienne de premier plan, bien que ses trésors soient plus discrets que le Colisée ou le Pont des Soupirs. Ses deux tours penchées (Asinelli et Garisenda), qui s'élèvent au-dessus des toits, sont les symboles de la ville. On ne manquera par l'ascension des 500 marches de la Tour Asinelli de 97 mètres de haut pour une vue panoramique "sur un océan de toits rouges".

Les deux tours jumelles, Asinelli à gauche, Garisenda à droite, sont situées au cœur de la ville de Bologne. © espiegle - stock.adobe.com

Le cœur de la ville bat sur la Piazza Maggiore, dominée par l'imposante Fontaine de Neptune – un chef-d'œuvre de la Renaissance – et la Basilique San Petronio qui fascine par sa façade inachevée. Mais c'est sans doute par sa gastronomie locale que Bologne revendique son titre de ville la plus authentique. Souvent considérée comme le véritable "ventre de l'Italie", ici, la tradition culinaire est une affaire sérieuse. Oubliez les "spaghetti bolognaise", la véritable sauce bolognaise est dégustée sous la forme de Tagliatelle al Ragù, une sauce riche mijotée pendant des heures.

D'autres trésors gastronomiques y sont à découvrir comme les Tortellini en bouillon, souvent farcis à la main, l'originale Mortadelle, le Parmigiano Reggiano et le vinaigre balsamique de la région. Vous ne manquerez pas de faire vos courses au Quadrilatero, son marché alimentaire à ciel ouvert qui propose des charcuteries fines, des fromages artisanaux et des pâtes fraîches préparées devant vous. L'ambiance y est encore très italienne, loin des boutiques de souvenirs.

Enfin, saviez-vous que Bologne possède sa propre "Petite Venise" ? Contrairement aux grands canaux de Venise, celui de Bologne est un secret qui se mérite. Un simple arrêt à la Finestrella di Via Piella offre un aperçu inattendu sur ce canal caché. Et oui, les plus beaux trésors de Bologne sont discrets, mais tout aussi enchanteurs !