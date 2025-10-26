Très peu de conducteurs ont le "code 78" sur le permis de conduire : ce sera pourtant bientôt la norme en Europe

Le permis de conduire comprend de nombreux codes et indications, connus des forces de l'ordre mais souvent ignorés des automobilistes. Parmi eux, le "code 78" se répand de plus en plus.

Notre bon vieux permis de conduire a encore des secrets pour de nombreux conducteurs ! Avez-vous déjà scruté l'intérieur de votre permis rose ou le verso de votre permis de conduire au format carte d'identité ? Vous y verriez peut-être des indications sous forme de codes. Ces derniers sont destinés à faciliter les contrôles routiers en signalant aux forces de l'ordre d'éventuelles particularités.

Ainsi, un automobiliste souffrant de problèmes auditifs se verra attribuer le code "02", signifiant qu'il doit porter un appareil auditif au volant. Le fameux code "01", très courant, indique quant à lui une obligation de porter des verres correcteurs (lunettes ou lentilles) en conduisant. D'autres codes, moins connus, précisent des aménagements spécifiques du véhicule en cas de handicap.

Mais ces dernières années, un nouveau code est apparu sur les permis de conduire de plus en plus d'automobilistes, particulièrement chez les jeunes conducteurs et dans les grandes villes : le fameux "code 78". En 2022, 14% des nouveaux conducteurs qui avaient obtenu dans l'année leur permis de conduire ont ainsi vu ce fameux "code 78" apposé sur leur sésame pour prendre le volant.

© Service-public.fr

Derrière lui, se cache à la fois une vraie tendance à la hausse et une restriction de conduite à prendre en compte. Le code 78 mentionne en fait l'autorisation de conduire uniquement les véhicules équipés d'une boîte de vitesses automatique. Ce "permis boîte auto", aussi appelé permis B78, a été créé pour suivre la démocratisation des transmissions automatiques. Censé être plus facile et rapide à obtenir, car ne nécessitant que 13h de formation pratique au lieu de 20h pour le permis B classique, il séduit de plus en plus de candidats. En 2022, près d'un tiers des inscriptions à Paris étaient pour ce permis à boîte automatique !

Gare tout de même, les voitures à boîte manuelle restent encore majoritaires en France, rendant problématique la conduite au quotidien avec un simple "code 78". La tendance s'inverse certes rapidement mais le permis B78 reste un handicap, par exemple pour louer une voiture. Le parc de location en boîte automatique est généralement plus limité... et avec des tarifs supérieurs.

Et pas question de "tricher" ! Conduire une voiture manuelle avec un permis "code 78" expose à une amende de 135 € et un retrait de 3 points. En cas d'accident, l'assurance pourrait même refuser toute indemnisation. Mieux vaut donc bien mesurer les implications d'un tel permis avant de se lancer, d'autant qu'il est toujours possible de le transformer en permis B classique en suivant une formation complémentaire de 7h.

L'essor de la voiture électrique, à boîte automatique uniquement, promet en tout cas un bel avenir à ce permis spécifique. Dans certains pays nordiques comme la Norvège, 80% des ventes sont déjà en électrique et les nouvelles générations de conducteurs apprennent donc déjà majoritairement sur des véhicules à transmission automatique... En France aussi, cette conduite est appelée à devenir d'ici 10 ans la nouvelle norme. "Le code 78" a donc de beaux jours devant lui.