Il va rivaliser avec Vienne ou Strasbourg, le plus beau marché de Noël d'Europe n'est pas là où vous le croyez

Ce nouveau marché de Noël promet de détrôner les plus beaux d'Europe.

Chaque hiver et ce depuis des décennies, l'Allemagne et l'Autriche sont les rois des marchés de Noël les plus féériques d'Europe, où les lumières scintillantes, les chalets en bois et les gourmandises attirent les visiteurs de tout le continent. Mais cette année, ce pays sera sous les feux des projecteurs avec un marché qui ambitionne de rivaliser avec ces foires emblématiques.

Non, on ne parle pas de nos marchés les plus célèbres, de Strasbourg à Colmar en passant par ceux de Paris ou des villages alsaciens traditionnels comme Riquewihr ou Ribeauvillé. D'ici quelques jours, c'est l'Espagne qui s'apprête à monter en puissance avec un marché de Noël qui va s'inspirer des plus grandes traditions continentales.

Et c'est en Galice, au nord-ouest de l'Espagne, que ce nouveau marché féerique compte faire parler de lui dans toute l'Europe. Ce rêve va devenir réalité à La Corogne. Dans sa vieille ville médiévale, un appel d'offres a été lancé pour bâtir un véritable village de Noël qui promet de faire de l'ombre aux plus beaux marchés allemands ou autrichiens. Entre le 28 novembre 2025 et le 2 janvier 2026, plus de 50 chalets en bois transformeront la place María Pita, réputée pour ses arcades entourée de petites rues piétonnes, en un paradis hivernal fait de lumières scintillantes et guirlandes dans une ambiance musicale enchantée.

Vue nocturne de la Plaza María Pita à La Corogne, en Galice, avec son architecture illuminée se reflétant sur le sol mouillé après la pluie. © Azulblue - stock.adobe.com

Les visiteurs pourront explorer l'artisanat galicien traditionnel - sous forme de bijoux, textiles, objets d'art - et goûter à des délices culinaires de Noël locaux comme le turrón, les polvorones et les bicas, accompagnées de boissons réconfortantes telles que le vin chaud et le chocolat.

Le marché de Noël de La Corogne promet ainsi d'allier l'élégance des foires européennes aux saveurs et à l'art de vivre espagnols et à la chaleur de l'hospitalité galicienne.

La foire promettra des activités pensées pour tous les âges. Les plus jeunes pourront s'immerger dans la magie de Noël grâce à des ateliers interactifs, des contes et des rencontres féeriques. Le clou du spectacle sera sans nul doute la reconstitution de la mythique maison du Père Noël en Laponie ! Toute la famille pourra également profiter des spectacles vivants tels que des marionnettes et de magnifiques défilés. Le point culminant musical sera le concert de Noël du 17 décembre à l'Aula Magna.

Le marché de Noël de La Corogne se tiendra du lundi au jeudi de 17h à 20h et les horaires seront étendus les vendredis et samedis, ainsi que la veille des jours fériés, de 11h à 15h et de 17h à 23h, et les dimanches et jours fériés de 11h à 15h et de 17h à 22h. Les visiteurs pourront combiner la magie du marché avec la découverte du centre historique de La Corogne.