Cet hôtel légendaire a inspiré un célèbre roman et il est facile de le visiter

Cet hôtel est l'un des plus légendaires au monde. Il a inspiré de nombreuses oeuvres dont l'un des chefs d'oeuvre du roman policier.

C'est un hôtel où chaque mur semble cacher un secret et un lieu qui a inspiré l'un des romans policiers les plus célèbres de tous les temps. Dès l'entrée, le place émerveille par son luxe et son opulence. Les lustres surdimensionnés, les fauteuils rembourrés, le marbre, les vases de Murano ou encore le célèbre vieil ascenseur, l'un des premiers en Europe, donnent le ton d'un séjour inoubliable.

Conçu pour accueillir les voyageurs illustres de l'Orient-Express, cet établissement est une véritable capsule temporelle et incarne à lui seul l'ambiance cosmopolite d'Istanbul, ce pont entre l'Occident et l'Orient. Si vous appréciez les séries Netflix, peut-être avez d'ailleurs déjà découvert cet établissement en 2023 dans la série Minuit au Pera Palace, basée sur le livre de l'historien Charles King. Elle permet une plongée saisissante dans l'ambiance des années 20 et la création de la Turquie moderne sur les cendres de l'empire Ottoman.

Mais ce qui rend cet hôtel encore plus spécial, c'est son lien avec la célèbre auteure Agatha Christie. A la fin des années 1920, l'auteure britannique a séjourné dans la chambre 411, où elle aurait écrit son chef-d'œuvre, "Le Crime de l'Orient-Express" publié finalement en 1934. Agatha Christie avait effectivement pris l'Orient Express en direction d'Istanbul en 1928 avant de s'arrêter au Pera Palace. Aujourd'hui, cette chambre est une sorte de sanctuaire dédié à l'auteure, avec une réplique de sa machine à écrire. Les fans d'Agatha Christie peuvent plonger dans l'ambiance et presque voir l'auteure imaginer les coups de théâtre de ce célèbre huis-clos ferroviaire. Peut-être auront-ils même l'impression de croiser l'iconique Hercule Poirot.

Le Pera Palace n'est pas seulement célèbre pour son association avec Agatha Christie. D'autres figures illustres telles qu'Ernest Hemingway et Alfred Hitchcock y ont également séjourné, chacun laissant son empreinte dans l'histoire de l'hôtel. Le bar de l'hôtel, avec son atmosphère speakeasy, rappelle les jours où Hemingway y sirotait ses cocktails.

Si vous n'avez pas l'occasion d'y séjourner, l'expérience étant relativement onéreuse, le Pera Palace offre d'autres expériences uniques. Le restaurant Agatha, nommé en l'honneur d'Agatha Christie, propose une gastronomie inventive influencée par plusieurs cultures. L'heure du thé est également un moment à ne pas manquer dans le grand salon. Si vous avez l'occasion de visiter ce célèbre lieu d'Istanbul, ne manquez pas l'une des pièces les plus spéciales de l'hôtel, la suite de Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la République turque. Elle a été conservée telle qu'elle était de son vivant.