Ce pays voisin de la France recrute, le salaire minimum y est de 3000 euros ! Voici la liste des métiers en pénurie

Les Français sont déjà nombreux à travailler dans ce pays qui offre des conditions avantageuses.

Connu pour son haut niveau de vie et son économie prospère, un pays européen offre des opportunités d'emploi uniques. C'est même le pays de l'UE qui offre le salaire minimum le plus élevé. Les Français y sont accueillis à bras ouverts puisqu'ils représentent près de la moitié des travailleurs frontaliers qui y ont tenté leur chance.

Chaque année, l'agence locale d'emploi, l'Adem, fait le point sur ses besoins et ceux-ci restent nombreux. En décembre 2023, ce pays membre de l'Union européenne, puisqu'il s'agit du Luxembourg, a certes enregistré une baisse du nombre d'emplois disponibles. Mais certains secteurs connaissent toujours une forte demande de main-d'œuvre pour ce début d'année 2024, avec 7000 offres encore vacantes.

Si un travailleur sur dix travaille dans le monde de la finance au Luxembourg, les secteurs en pénurie de main-d'œuvre sont variés. Dans cette liste figurent aussi bien des métiers industriels que des emplois dans la restauration mais l'Adem, l'agence locale, a plus particulièrement ciblé 10 secteurs en grande pénurie. Outre la finance et la banque, il s'agit de métiers ayant trait à la comptabilité et la gestion, mais aussi aux soins paramédicaux ou au secrétariat.

Les métiers dans les secteurs de la télécommunication, le second œuvre (isolation et climatisation des batîments), l'action sociale et culturelle, la cuisine ou la gestion d'exploitation dans le bâtiment sont aussi en recherche de main d'oeuvre. Cette diversité offre ainsi des perspectives dans de nombreux domaines professionnels. Surtout, la loi luxembourgeoise est très stricte concernant la rémunération. Comme en France, le salaire minimum y est fixé dans le code du Travail. Ce salaire minimum a connu plusieurs ajustements en 2023 dans un contexte d'inflation avec plusieurs hausses successives au printemps puis à la rentrée. Depuis septembre 2023, le salaire minimum brut mensuel est passé à 2570,93 euros pour un employé non qualifié de 18 ans et plus, et à 3085,11 euros pour un employé qualifié (soit avec un diplôme équivalent à un niveau bac).

Le Luxembourg se distingue également par des salaires attractifs pour des postes exigeant une certaine expérience et expertise. Selon une étude du cabinet de recrutement Hays, des métiers tels que directeur des ventes en informatique, directeur des achats, responsable de la sécurité des informations, IT manager, directeur de projet ou responsable de la fiscalité peuvent ainsi mener à des salaires annuels atteignant jusqu'à 150 000 euros après quelques années d'expérience.