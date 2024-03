Cette station balnéaire privée d'eau potable ? Elle attire de nombreux Français chaque été

Les réserves d'eau sont au plus bas après l'hiver et la ville voit sa population multipliée par cinq l'été.

Si le soleil, le prix, les animations, les plages ou encore la qualité des hébergements sont autant de facteurs à prendre en compte, une autre question pourrait bien se poser cette année au moment de réserver ses vacances d'été. L'une des régions touristiques les plus prisées d'Europe va-t-elle manquer d'eau au robinet ? Un barrage qui maintenait jusqu'à présent un approvisionnement en eau stable, même durant les périodes de sécheresse, a atteint un niveau critique puisque le barrage de La Muga voit son niveau d'eau dangereusement bas. Il serait actuellement à moins de 10% de sa capacité maximale selon les experts.

Les autorités locales surveillent une situation alarmante alors que le printemps n'est pas encore arrivé. Si aucune pluie significative ne survient dans les prochains mois, la région risque de se retrouver à sec, impactant non seulement les résidents locaux mais également l'agriculture et le tourisme, deux piliers économiques essentiels de la région.

Une ville est au coeur du problème, la station balnéaire de Rosas, située sur la Costa Brava en Espagne à environ une heure de Perpignan. Le fleuve La Muga se jette justement dans la Méditerranée dans le golfe de Rosas. La ville attire chaque année de nombreux touristes français, séduits par ses plages, son soleil et son ambiance animée.

Ils ne sont pas les seuls puisque la population de Rosas est multipliée par cinq durant les mois d'été. La région de l'Alt Empordà, où Rosas se trouve, est particulièrement touchée par le phénomène. Les autorités locales envisagent désormais des coupures d'eau potable pour faire face à la crise.

Face à cette urgence, des mesures draconiennes sont envisagées, incluant la réduction de la consommation d'eau potable déjà limitée à 200 litres par personne et par jour, et l'application de restrictions plus sévères sur l'utilisation de l'eau. L'une des propositions à l'étude pour pallier ce manque d'eau est le transport de l'eau potable par bateau, une solution qui a déjà été adoptée dans d'autres régions comme la métropole de Barcelone.

Une autre option envisagée est l'installation de petites unités de dessalement portables, bien que ces mesures représentent des défis en termes de coûts, de logistique et d'impact écologique. Cette crise de l'eau en Catalogne est symptomatique d'un problème plus vaste lié au changement climatique, qui voit des régions entières, particulièrement touristiques, faire face à des sécheresses prolongées et à des ressources en eau de plus en plus limitées.