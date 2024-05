Cadeaux de luxe et logement gratuit, une hôtesse de l'air d'Emirates partage les secrets de son travail

Une hôtesse de l'air d'Emirates dévoile les privilèges exceptionnels de son métier au sein de la compagnie aérienne de luxe.

Voyages dans le monde entier, cadeaux de luxe et logement gratuit font partie des privilèges de ce métier pas comme les autres. Cara Eastman, hôtesse de l'air pour Emirates, a décrit à 9Travel son quotidien depuis qu'elle a rejoint la compagnie aérienne en 2016. Basée à Dubaï, cette Australienne de 32 ans a déjà exploré plus de 70 pays grâce à son travail au sein d'une compagnie aérienne connue pour ses prestations de luxe et ses cabines premium, notamment en première classe.

Les voyages permettent aussi de tomber sous le charme de certaines destinations. Pour Cara, New York est un coup de cœur absolu. "J'y suis allée plus de 25 fois et je suis toujours aussi excitée à chaque fois que j'atterris à JFK. J'ai une carte de fidélité dans mon café préféré, ça me donne l'impression d'être une vraie New-Yorkaise !" Ses récentes vacances au Costa Rica lui ont aussi fait découvrir des paysages à couper le souffle. "J'ai vu des plages incroyables et des parcs nationaux où j'ai pu observer des paresseux et des toucans", raconte-t-elle, émerveillée par la nature luxuriante du pays, connue pour ses réserves naturelles et ses paysages préservés.

Mais au-delà du privilège de sillonner le globe, Emirates offre à ses employés des avantages exceptionnels qui rendent ce métier unique et excitant. "La compagnie fournit un logement gratuit sans factures, ainsi que le transport depuis et vers le travail. Ils nettoient même votre uniforme à sec", détaille Cara. "Notre salaire est très bon et non imposable," ajoute-t-elle.

Des petits extras rendent l'expérience encore plus mémorable, comme lorsque des membres de la famille royale de Dubaï offrent des cadeaux de luxe à l'équipage. "L'an dernier je travaillais pendant la période de Noêl et des membres de la famille royale étaient à bord. Ils ont acheté en duty-free un cadeau pour chacun d'entre nous. J'ai reçu un magnifique collier Swarovski", se souvient-elle.

Cerise sur le gâteau, les membres d'équipage aiment faire plaisir aux passagers qui célèbrent un événement spécial à bord. "Dès qu'on apprend que c'est l'anniversaire de quelqu'un, on va chercher des desserts en classe supérieure pour lui faire une petite surprise", confie Cara, qui donne également quelques conseils pour mieux gérer le décalage horaire. "J'essaie juste de respecter le fuseau horaire du pays dans lequel je voyage. Si j'atterris à 8 heures du matin, je m'occuperai avec des activités et du café jusqu'à ce qu'il soit assez tard dans la journée pour dormir. Sinon, si vous faites une sieste en atterrissant, vous finirez par vous réveiller beaucoup plus tôt et rester éveillé toute la nuit". Parole d'experte !