Qualité de l'eau, prix, soleil… Cette plage est la plus belle d'Europe cette année selon des experts

Voici la plus belle plage d'Europe selon un classement. Elle combine de nombreuses qualités à commencer par la propreté de ses eaux.

Chaque année, les amateurs de plages scrutent les classements pour dénicher la perle rare alliant eaux turquoises, sable doré, douceur des températures et ambiance festive. En 2024, qui a décroché la première place du podium des plus belles plages d'Europe selon un récent index britannique ? Ce classement est établi sur la base d'un indice prenant en compte de multiples facteurs tels que la température de l'eau et de l'air, les avis élogieux des visiteurs, le coût journalier moyen d'une virée à la plage ou encore la hauteur des vagues. Autant de critères passés au crible pour départager les spots les plus prisés du continent.

Sur la deuxième marche du podium, on retrouve ainsi la splendide plage de Mellieha Bay, à Malte. Ses eaux cristallines en font un lieu de prédilection pour le snorkeling et la baignade. La médaille de bronze revient quant à elle à la plage de Portoroz, en Slovénie, une destination encore confidentielle. Cette dernière séduit par la douceur de son climat, son excellent rapport qualité-prix et ses vagues paisibles, un atout de taille pour les familles avec de jeunes enfants.

La grande gagnante se trouve bien plus au sud mais n'est pas très connue des touristes français. Il s'agit de la plage de Nissi, à Chypre. Longue de 600 mètres, elle attire les foules grâce à sa situation idéale au cœur d'une baie naturelle, à l'abri des vents. Son sable fin et doré invite à la farniente tandis que ses eaux peu profondes et calmes sont un terrain de jeu idéal pour les baigneurs de tous âges. Les sportifs ne sont pas en reste avec de nombreuses activités nautiques proposées.

Autre atout, et non des moindres, la plage de Nissi est détentrice du très convoité Pavillon Bleu, gage de la qualité de son eau et de la propreté de ses installations. Avec un coût journalier moyen de 103€, incluant repas, transports et même hébergement, elle est aussi une destination abordable pour un séjour les pieds dans l'eau.

Côté infrastructures, cette plage populaire est équipée de toilettes, vestiaires, transats, parasols, bars de plage et même d'une école de plongée. De nombreux événements y sont organisés tout au long de la saison estivale. Pour les visiteurs à mobilité réduite, des aménagements spécifiques ont été mis en place afin que tous puissent profiter de ce petit coin de paradis.

Cerise sur le gâteau, la plage de Nissi se trouve à seulement 3 kilomètres du centre de la station balnéaire d'Agia Napa, réputée pour ses établissements festifs et son ambiance survoltée. De quoi allier à merveille farniente au soleil et virées nocturnes mémorables. Les vacanciers pourront aussi y trouver tout le nécessaire en termes d'hébergements, de restaurants et de commerces. Les voyageurs en quête d'authencité et de calme passeront en revanche leur chemin, l'endroit étant bien plus connue pour ses fêtes et son ambiance nocturne que pour une atmosphère favorable au repos et à la visite touristique...