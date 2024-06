Cette région de Croatie est encore méconnue, c'est une merveille avec des eaux turquoise et des plages secrètes

Ce joyau méconnu de la côte dalmate en Croatie séduit par ses eaux cristallines et ses plages secrètes.

C'est l'une des destinations tendance de l'été 2024, la Croatie. Les réservations explosent pour l'été dans ce pays qui offre notamment de superbes plages méditérannéennes pour des prix encore accessibles. Problème, cela commence à se savoir et les touristes pourraient être bien nombreux sur les plages cet été, notamment à proximité de Dubrovnik ou sur l'île de Hvar.

Nichée sur les rives scintillantes de la côte dalmate en Croatie se trouve pourtant une station balnéaire qui, bien qu'extrêmement populaire, pourrait encore vous être inconnue. La Riviera Makarska, située à seulement une heure de route de la station animée de Split et à deux heures et demie de Dubrovnik, est l'endroit idéal si vous souhaitez éviter certains des centres plus fréquentés de la Croatie continentale tout en profitant des incroyables paysages du pays. La Riviera Makarska s'étend sur 60 kilomètres entre les villes de Brela et Gradac, au pied de l'incroyable montagne Biokovo. Cela laisse donc du choix pour trouver un havre de paix.

Depuis la ville de Makarska vers la montagne, la région abrite une flore et des paysages variés, faisant de la région la destination parfaite pour les amoureux de la nature, les passionnés de vélo et les randonneurs enthousiastes. De l'autre côté, en regardant vers la mer, vous serez accueillis par des vues infinies sur l'Adriatique cristalline, parsemée d'îles. Brac et Hvar sont ainsi facilement accessibles lors d'excursions en bateau.

Bien que la station balnéaire soit désormais assez fréquentée, surtout l'été, l'affluence reste bien plus réduite qu'à Dubrovnik et Split. Vous aurez moins l'impression d'étouffement et de foule ors d'une promenade dans les rues pavées et pittoresques de la vieille ville qu'à Dubrovnik, assaillie par les fans de Game of Thrones qui y retrouvent des paysages de la célèbre série. Bien qu'ayant gagné en popularité ces dernières années, Makarska reste ainsi encore quelque peu intacte.

Mais ne nous y trompons pas, ce sont sans doute les plages qui constituent l'attrait principal de la Riviera Makarska. Une vaste étendue de rivage de galets longe la station, laissant place à une eau turquoise incroyable qui vous invite à vous baigner. Les eaux sont généralement calmes et étonnamment claires.

Les plages proches du centre-ville peuvent être bondées, mais il existe des options plus tranquilles vers l'est de la station. La plage familiale de Gradska plaža dispose d'une large zone de baignade délimitée par des bouées. Pour les photos, rendez-vous un peu plus loin, sur la plage de Nugal, à moins de 3 kilomètres du port de Makarska. Elle est hélas bien plus fréquentée mais offre de superbes points de vue depuis le sentier piétonnier.