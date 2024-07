Voici la meilleure destination de vacances en famille, la France est totalement dépassée

Un pays européen sort du lot pour offrir des vacances idéales en famille.

Quand il s'agit de choisir une destination de vacances en famille, la France, traditionnellement plébiscitée pour ses attractions variées, semble maintenant être dépassée par une autre option en Europe. Alors que la France, l'Espagne et le Portugal ont longtemps été des choix privilégiés, une nouvelle destination a récemment été couronnée comme la meilleure pour les familles cherchant à combiner détente, repos et expériences enrichissantes.

L'attrait de cette destination repose sur plusieurs facteurs clés qui la distinguent des autres. Tout d'abord, l'offre d'hébergements spécialement conçus pour les familles est un atout majeur. De nombreux hôtels dans cette région mettent à disposition des chambres familiales équipées de zones de jeux et de clubs pour bébés. Ces équipements permettent aux parents de se reposer tout en sachant que leurs enfants sont en sécurité et bien occupés. Ce souci du détail contribue grandement à faire de cette destination une option de choix pour des vacances sans tracas.

Selon un récent classement du journal anglais le Telegraph, l'Italie a ainsi été couronnée à nouveau comme la meilleure destination pour les vacances d'été en famille. La force de "la botte" réside dans sa variété d'expériences, de paysages et d'activités possibles, pouvant ainsi convenir aux plus petits comme aux plus grands, aux sportifs comme aux adeptes de la farniente et aux curieux avec un patrimoine unique symbolisé par les nombreux sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Pour les familles avec de jeunes enfants, les attractions en Italie ne se limitent ainsi pas aux grandes villes, mais s'étendent également à des régions pittoresques telles que Sestri Levante en Ligurie près des fameuses Cinque Terre, le lac Majeur ou les plages de Sardaigne. Les tout-petits peuvent profiter des plages ou explorer des attractions locales conçues pour eux. À mesure que les enfants grandissent, l'Italie continue d'offrir des possibilités infinies, allant des monuments culturels comme le Colisée de Rome aux canaux de Venise.

Le charme de l'Italie se manifeste également à travers ses fameux "agriturismos", ces séjours à la ferme qui permettent aux familles de s'immerger dans la vie italienne authentique. Que ce soit en récoltant des olives dans les oliveraies ou en apprenant à cuisiner des plats traditionnels avec les "Nonnas", ces expériences créent des souvenirs durables et un bon apprentissage de la culture locale.

Le classement note que des vacances en Italie seront certainement plus coûteuses qu'au Portugal ou qu'en Espagne mais insiste sur la plus-value offerte par les activités et la variété d'expériences chez notre voisin italien. Pour réduire la note, le Telegraph rappelle d'ailleurs qu'opter pour des vacances hors-saison, par exemple lors des vacances de printemps ou à la Toussaint, peuvent être de bonnes options pour découvrir l'Italie à moindre frais.