Un salaire de 3 000 euros et une maison gratuite : cette ville offre un job très particulier

Ce job garantit un salaire de 3000 euros par mois et la disposition d'une maison tout frais compris... en l'échange de quelques conditions.

Imaginez un emploi rémunéré 3000 euros par mois, avec une maison en prime et les frais inhérents compris, le tout dans l'une des régions les plus touristiques et les plus ensoleillées d'Europe. C'est l'annonce faite par des propriétaires d'une maison agricoles, les fameuses "fincas", sur une très sérieuse plateforme d'offre d'emploi.

L'offre est réelle et implique tout de même quelques exigences et des tâches précises à accomplir. Ce travail, situé dans une petite ville de la Costa Brava nécessite de s'occuper de tâches aussi diverses allant de l'entretien général à l'accueil des visiteurs. Les tâches incluent le nettoyage de la finca, les petites réparations, la plomberie, la jardinerie, ainsi que la cuisine, le repassage et la gestion du linge. Les employés devront également maintenir les systèmes d'éclairage et effectuer d'autres petites réparations pour garantir que la propriété reste en parfait état.

En plus de l'hébergement gratuit, les travailleurs auront à leur disposition une voiture pour faciliter leurs déplacements, ce qui signifie que l'un des membres du couple doit posséder un permis de conduire. Les propriétaires de la maison ont d'ailleurs établi des critères précis pour les candidats. Ils doivent être un couple sans enfants ni animaux domestiques, avoir des compétences en bricolage et en cuisine, et parler couramment l'espagnol. La connaissance du catalan est un plus, mais pas obligatoire. Un niveau d'éducation minimal (équivalent à la fin de l'école primaire) est également requis.

Les candidats doivent être disponibles pour travailler six jours par semaine. Ils disposent évidemment de congés payés mais devront alors prendre leurs vacances en dehors de la maison et hors saison touristique. De plus, il est demandé que les employés ne reçoivent pas de visites ou de réunions familiales sur la propriété.

La maison est située près de Blanes, connue pour ses magnifiques paysages de bord de mer Méditerranée et son climat agréable. La cité balnéaire est située sur la Costa Brava, célèbre pour ses plages qui attirent chaque année des milliers de touristes Les intéressés peuvent postuler via le portail de ressources humaines Adecco, en soumettant leur candidature, leur curriculum vitae et une lettre de motivation.