Ce village de bord de mer est méconnu, il vient d'être élu "plus beau joyau caché d'Europe"

Avec ses maisons colorées, ses plages et sa riche culture, ce petit village a beaucoup à offrir aux touristes encore rares à le découvrir.

C'est une petite perle longtemps cachée des touristes... Mais cela ne devrait pas durer ! Son nom trahissait pourtant une partie de son secret puisque, traduit en français, il signifie tout simplement "ville joyeuse". Ajoutez-y le soleil et les eaux de la Méditerranrée, des maisons colorées et chaleureuses, de bonnes adresses où se restaurer et vous tenez l'équation qui a séduit plus d'un million de votants.

C'est donc sans surprise que ce petit paradis encore préservé du tourisme de masse a été élu meilleur joyau caché d'Europe 2024 lors du dernier classement European Best Destinations. Ce paradis caché se trouve en Espagne. Il est niché sur la côte nord de la Costa Blanca, à seulement une trentaine de kilomètres de la ville d'Alicante. Ce village de pêcheurs traditionnel, aussi appelé "La Vila" par les locaux, respire la douceur de vivre avec ses maisons colorées, ses ruelles pittoresques et son petit port animé.

Son nom ? Villajoyosa. Son microclimat exceptionnel, protégé des vents du nord par les montagnes alentours, permet de profiter de températures agréables toute l'année, oscillant entre 28 et 34°C en été. Les amoureux de plage seront comblés avec 3,5 km de sable fin s'étendant le long de la Méditerranée. La plus populaire, Playa Centro, est parfaite pour bronzer et se baigner.

Mais Villajoyosa ne se résume pas à ses atouts balnéaires ! La vieille ville fortifiée regorge de trésors architecturaux, comme l'église gothique Nuestra Señora de la Asunción et ses maisons de pêcheurs hautes en couleur. Ses vestiges archéologiques témoignent d'une riche histoire remontant aux Phéniciens et aux Romains. En vous baladant sur le charmant port de plaisance, régalez-vous devant les étals de poissons frais en imaginant votre futur repas dans l'un des nombreux restaurants bordant le front de mer. Les férus de chocolat ne manqueront pas non plus le musée de la célèbre chocolaterie Valor pour tout savoir sur le cacao. C'est l'autre spécialité de la ville.

Et si vous êtes plutôt aventurier dans l'âme, Villajoyosa propose une multitude d'activités fun entre canyoning, kayak, équitation ou encore plongée ou baignade le long de ses sublimes criques sauvages comme La Caleta ou El Racó del Conill aux eaux turquoise. Situé entre Benidorm et San Juan dans la province d'Alicante, au sud de la communauté de Valence, Villajoyosa est facilement accessible depuis l'aéroport d'Alicante en 40 minutes de voiture. Raison de plus pour y jeter l'ancre pour une soirée ou une semaine...