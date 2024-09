Cette île d'Europe bondée l'été est magnifique en automne – il y fait 25 degrés et les touristes sont peu nombreux

Envie de prolonger l'été tout en évitant la foule ? Cap sur une île bien connue qui revêt ses plus beaux atours à l'automne quand elle se vide des touristes.

Chaque été, cette île bien connue des Européens attire des millions de visiteurs venus du monde entier pour profiter de ses plages idylliques, de ses eaux cristallines et de son ambiance festive légendaire. L'île, située à seulement deux heures de vol de Paris, est devenue au fil des années une destination phare pour faire la fête jusqu'au bout de la nuit dans des clubs réputés.

Mais saviez-vous qu'elle a bien plus à offrir que ses boîtes de nuit ? Loin de l'effervescence estivale, l'automne dévoile une facette plus authentique et paisible de l'"île blanche". Fini les plages bondées et les longues files d'attente devant les discothèques. Place à la douceur de vivre méditerranéenne, aux paysages flamboyants et aux trésors cachés que seuls les initiés connaissent.

Avec des températures oscillant entre 20 et 25°C, le mois d'octobre est effectivement idéal pour partir à la découverte d'Ibiza ! Les journées ensoleillées vous permettront de vous balader sur le littoral escarpé ponctué de criques sauvages comme Cala Salada ou Cala Conta. Vous pourrez vous baigner dans une eau encore chaude, aux alentours de 22°C, sans vous soucier de la foule.

La vieille ville fortifiée de Dalt Vila, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, se révèle sous un nouveau jour à l'automne. Déambulez dans le dédale de ruelles pavées sans souffrir de la chaleur écrasante de l'été. Prenez le temps de vous imprégner de l'histoire millénaire de la cité en visitant la cathédrale, le château et les remparts offrant une vue imprenable sur Formentera.

Les villages traditionnels de l'arrière-pays méritent également le détour. Sant Carles, Santa Gertrudis ou encore Sant Mateu vous séduiront par leur charme authentique, leurs petites places ombragées et leurs marchés locaux. C'est l'occasion de goûter à la gastronomie "ibicenca", un savoureux mélange d'influences catalanes et méditerranéennes. L'un des musts en octobre est d'assister au coucher du soleil depuis le mythique rocher d'Es Vedra. Ce piton calcaire qui s'élève majestueusement face à la côte sud-ouest est entouré de légendes. On raconte qu'il abriterait des sirènes. Le spectacle des derniers rayons du soleil se reflétant sur les rochers vaut le coup d'oeil, d'autant qu'il y aura bien moins de monde qu'en été.

Alors que les clubs ferment progressivement leurs portes, la vie nocturne se concentre dans les bars branchés d'Ibiza. Sirotez un cocktail en terrasse en profitant de l'air vivifiant du soir et de la vue sur la citadelle majestueuse avant d'aller dîner dans l'un des excellents restaurants du port. Opter pour un séjour automnal à Ibiza permet de découvrir le vrai visage de l'île, loin des clichés et du tourisme de masse, un choix du roi pour se laisser surprendre par les mille facettes de l'"île blanche".