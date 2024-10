Ce lagon bleu à 4 heures de Paris ressemble aux Caraïbes, il y fait encore 25 degrés en octobre

À seulement 4 heures de Paris, découvrez un lagon bleu digne des Caraïbes où les températures atteignent encore 25°C en octobre !

Imaginez un lieu où le soleil brille encore intensément en octobre et novembre, à seulement quelques heures de vol de la grisaille française. Cette destination, de plus en plus prisée des voyageurs français, regorge de trésors naturels à couper le souffle. Parmi eux, un lagon aux eaux turquoise qui fait rêver les photographes, les plongeurs et les touristes en quête d'évasion.

Avec des températures moyennes de 26°C en octobre et une eau à 24°C, cette île s'impose comme la destination méditerranéenne idéale pour prolonger l'été. Loin de l'affluence estivale, les mois d'octobre et novembre sont parfaits pour profiter de l'île dans une ambiance plus paisible. Les journées ensoleillées invitent à la détente sur les plages de sable fin ou à l'exploration des richesses culturelles de l'île.

C'est près de Paphos, ville située au sud-ouest de Chypre, que se niche le joyau de l'île : le Blue Lagoon. Ce vaste bassin d'eau turquoise, calme et limpide, n'est accessible que par bateau, ce qui lui permet de rester à l'abri des foules. Les visiteurs décrivent ce lieu comme "incontournable" et "majestueux", louant sa beauté à couper le souffle quelle que soit la saison.

Paphos regorge également d'autres merveilles, comme les célèbres ruines romaines des villas de Dionysos, Orphée et Aion, ou encore la pittoresque vieille ville. Non loin de là, la plage de Petra tou Romiou, aussi appelée Rocher d'Aphrodite, vaut le détour. Selon la légende, c'est ici que la déesse grecque de l'amour et de la beauté serait née de l'écume. Un café surplombant la plage offre une vue imprenable, particulièrement appréciable au coucher du soleil.

Le Blue Lagoon est sans conteste l'un des sites les plus iconiques et époustouflants de Chypre. Ses eaux cristallines déclinent une palette de bleus chatoyants, du turquoise au saphir. Le fond sablonneux parsemé d'herbiers de posidonies, de rochers et d'éponges en fait un spot idéal pour s'initier à la plongée et perfectionner sa technique. Observez les petits poissons qui virevoltent entre les rochers de la baie, tandis que les plus gros spécimens évoluent au large.

Pas de doute, le Blue Lagoon tiendra ses promesses en vous embarquant pour quelques heures dans un paysage digne des Caraïbes. Si vous décidez de visitr Paphos à l'automne, c'est la garantie de visites calmes et agréables. Seul impératif, réserver son hébergement en amont car l'offre y sera plus limitée qu'en plein été. Le prix du calme et des rayons de soleil assurés, même en plein automne...