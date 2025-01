Il y fait 26 degrés en février, cette île encore préservée est à découvrir d'urgence

Le paradis n'est peut-être pas si loin ! Cette petite île tropicale encore préservée des foules touristiques vous séduira par ses plages de sable blanc, ses eaux cristallines et son climat idyllique en plein hiver.

Voici un havre de paix où les températures avoisinent les 29°C même en février et où l'eau atteint parfois les 30°C. Un endroit encore épargné par le tourisme de masse, qui invite à la détente et à l'évasion. Cette petite île aux allures de paradis regorge de trésors cachés qui ne demandent qu'à être explorés.

Que vous soyez un amoureux de la nature, un sportif en quête d'aventures ou simplement en recherche de farniente, cette destination saura combler toutes vos envies. Vous pourrez y partir à la découverte de plages immaculées bordées de cocotiers et au sable chaud, mais aussi enfiler vos palmes et votre masque de plongée pour explorer les fonds marins multicolores grouillant de vie. Tortues marines, bancs de poissons tropicaux et coraux fascinants vous attendent dans ces eaux limpides aux reflets turquoise.

Les adeptes de sensations fortes ne seront pas en reste avec des activités nautiques comm le kayak, stand-up paddle, la planche à voile ou le kitesurf. Les randonnées, à pied ou à vélo, permettent d'atteindre des points de vue spectaculaires sur l'océan.

Les petits villages colorés de l'île permettent de découvrir la culture locale et de s'imprénger de l'ambiance paisible et chaleureuse de cette île enchanteresse. Mais alors, où se trouve ce petit coin de paradis encore épargné ? Bienvenue sur l'île de Koh Tao, surnommée "l'île aux tortues", nichée dans le golfe de Thaïlande. Pour y accéder, vous devrez d'abord rejoindre Koh Samui ou Surat Thani sur le continent. Depuis là, des ferries vous conduiront sur ce joyau en 1h30 à 2h30 de traversée (comptez environ 15€ le trajet).

Une fois sur place, vous pourrez facilement vous déplacer à pied, en scooter ou en taxi. Les hébergements pour tous les budgets pullulent, des bungalows rustiques sur la plage aux resorts plus luxueux (entre 10 et 100 euros la nuit en moyenne). Les restaurants de l'île proposent une cuisine thaïlandaise authentique et savoureuse à des prix abordables (comptez 5 à 10 euros le repas).

Alors, prêt à vivre une expérience unique loin des sentiers battus ? Février à mai est le moment idéal avec l'arrivée des requins-baleines au large de l'île. Loin de la fièvre de Bangkok ou des nuits enflammées de Phuket, l'île de Koh Tao propose de découvrir un bout de Thaïlande encore préservé. Gardez toutefois le secret, qu'il puisse conserver son charme sauvage et authentique encore de nombreuses années !