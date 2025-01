À la découverte du Belize, paradis de l'écotourisme

© dbvirago - stock.adobe.com

La plus grande ville du pays (60 000 hab.) est un point de passage obligé pour qui visite le Belize : c'est ici qu'atterrissent les vols internationaux et que partent les bateaux vers les îles voisines. Profitez-en pour visiter le musée national , qui offre un itinéraire passionnant à travers l'histoire de l'ex-British Honduras et les différentes cultures Créoles, Garifunas et Mayas.