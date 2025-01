Oubliez Miami, cette perle cachée fait découvrir la vraie Floride

Loin des plages bondées et des parcs d'attractions, la Floride réserve des trésors cachés pour les voyageurs curieux.

Quand on pense à la Floride, les images de plages de sable blanc, de Miami Beach, de parcs à thèmes et de gratte-ciels au bord de l'eau viennent immédiatement à l'esprit. Pourtant, cet état du sud des États-Unis a bien plus à offrir à ceux qui savent sortir des sentiers battus. En s'éloignant un peu du littoral, on découvre des paysages surprenants et une nature généreuse. Des collines verdoyantes, des sources d'eau cristalline, des forêts denses... Un autre visage de la Floride se dévoile, bien loin de l'agitation des lieux touristiques.

Pour vivre une expérience unique au cœur de la "vraie Floride", direction Ocala et le comté de Marion. Située au nord d'Orlando, cette région méconnue regorge de merveilles naturelles et d'activités pour tous les goûts. Ocala est surnommée la capitale mondiale du cheval, et pour cause : cette charmante ville accueille plus de 600 fermes équestres où sont élevés des pur-sangs de compétition ! Les passionnés pourront assister à des concours et spectacles équestres de haut niveau, comme le HITS Ocala Winter Circuit ou le Live Oak International.

Mais Ocala ne se résume pas aux chevaux. La région compte de nombreuses sources d'eau naturelle aux eaux cristallines, idéales pour se baigner et se ressourcer. Au Silver Springs State Park, explorez une forêt nationale luxuriante en bateau à fond transparent, pour admirer la faune et la flore aquatique.

À Juniper Springs et Rainbow Springs, vous pourrez aussi nager dans des bassins naturels à l'eau chaude, ou bien partir en randonnée sur les sentiers ombragés qui sillonnent la végétation.

Pour les plus aventuriers, Ocala propose aussi des activités originales comme des tyroliennes géantes au-dessus de l'eau aux Canyons Zip Line, les plus hautes et rapides de Floride selon le magazine Southern Living qui a présenté la destination. Les amateurs de VTT se régaleront sur les plus de 100km de pistes des Santos Mountain Bike Trails, un spot reconnu nationalement.

Riche de son histoire et de son patrimoine naturel préservé, le comté de Marion est une destination à part en Floride. Loin du tourisme de masse, c'est ici que bat le cœur authentique de la Floride. Ocala et ses environs sont facilement accessibles depuis les aéroports de Jacksonville, Tampa et Orlando en moins de 2 heures.