Drones, nouveau spectacle, sensations fortes... On a visité ce parc d'attractions adoré des Français pour son 30e anniversaire

Des drones, un spectacle immersif et toujours plus de sensations fortes : ce populaire parc d'attractions sort le grand jeu pour ses 30 ans !

C'est l'un des parcs à thème préférés des Français, et l'un des plus grands d'Europe avec ses 202 hectares, soit une superficie équivalente à celle de Monaco ! Cette année, il célèbre son 30e anniversaire en grande pompe avec de nouveaux spectacles, des décors rénovés et des prix imbattables : comptez à partir de 33€/jour le forfait deux jours/deux parcs pour la saison 2025.

Ce célèbre parc d'attractions, c'est PortAventura, fleuron du divertissement et du tourisme familial en Catalogne. À une heure de Barcelone et à 10 minutes des plages de la Costa Dorada, le resort a déjà conquis 14 millions de Français avides de sensations fortes, de soleil et de dépaysement dans ses six "mondes" thématiques.

Depuis son inauguration en 1995, PortAventura a bénéficié de gros investissements – on parle de 1,8 milliard d'euros –, le propulsant parmi les leaders des parcs de loisirs en Europe. C'est ainsi qu'il s'est doté d'un parc aquatique en 2002, puis d'un parc dédié à l'univers Ferrari en 2017 – le fameux Ferrari Land –, tout en développant son offre hôtelière autour de six établissements thématisés.

Trois décennies, ça se fête. Le parc a donc sorti le grand jeu pour cette saison anniversaire mêlant nouveautés et nostalgie. Au programme : une parade revisitée avec de nouveaux chars, un show nocturne de drones et un spectacle immersif intitulé Un voyage fascinant qui vous mènera dans les différentes sections du parc, du Far West à la Polynésie, en passant par la Chine impériale.

Sans oublier les attractions phares du parc : Dragon Khan et ses 8 loopings à inversion, Shambalha et sa chute vertigineuse (78 m), ou encore "Uncharted : l'énigme de Pénitence", un dark ride à 25 millions d'euros inspiré de la célèbre franchise de jeux vidéo. Plus épique encore, Red Force, dans le parc Ferrari Land, vous propulse à 180 km/h jusqu'à 112 m de hauteur… Sensations extrêmes garanties !

Un bon plan pour ceux qui fêtent aussi leur 30e anniversaire cette année : PortAventura vous offre une entrée gratuite et des réductions pour vos proches ! Il suffit de remplir le formulaire disponible ici avant le 28 avril, même si l'entrée peut être utilisée jusqu'à la fin de l'année.