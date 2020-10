"Air France : la compagnie aérienne va assurer 50% de ses vols en novembre et décembre"

Poursuivant l'adaptation de son programme de vols dans le cadre des restrictions de voyage liées à la pandémie de Covid-19, Air France a publié ses prévisions pour les mois de novembre et décembre 2020. Destinations et infos.

[Mis à jour le 1er octobre septembre 2020 à 15h18] La compagnie aérienne Air France a mis à jour son programme de vol jusqu'au début janvier 2021, prévoyant d'assurer 50% du programme original vers 170 destinations entre le 1er novembre et 3 janvier prochain.

Sur le réseau domestique , 43 liaisons seront proposées par Air France et notamment au départ des aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Orly et Lyon-Saint-Exupéry, avec "pour la plupart" la possibilité d'effectuer des aller-retours dans la journée : Biarritz, Bordeaux, Brest, Clermont Ferrand, Lorient, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, Rennes, Toulouse.

En Outre-mer : Cayenne, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, Saint-Denis de la Réunion au départ d'Orly

En Europe , Air France desservira 67 destinations, soit la totalité de son réseau habituel à cette période de l'année : Amsterdam, Athènes, Barcelone, Berlin, Bilbao, Birmingham, Budapest, Copenhague, Cracovie, Dublin, Düsseldorf, Édimbourg, Florence, Francfort, Genève, Istanbul, Kiev, Lisbonne, Londres, Madrid, Malaga, Milan, Moscou, Munich, Naples, Oslo, Palma de Majorque, Porto, Prague, Rome, Saint-Pétersbourg, Séville, Sofia, Stockholm, Tel-Aviv, Turin, Valence, Venise, Vienne, Varsovie, Zagreb, Zurich...

Au Proche et Moyen-Orient : la compagnie aérienne desservira Beyrouth, Dubaï et Le Caire depuis Paris-CDG

En Afrique : Abidjan, Alger, Bamako,, Brazzaville, Le Cap, Casablanca, Dakar, Djibouti, Johannesburg, Kinshasa, Lagos, Libreville, Lomé, Luanda, Malabo, Marrakech, Monrovia, Nairobi, Niamey, N'Djamena, Nouakchott, Ouagadougou, Oran, Pointe-Noire, Rabat, Tunis et Yaoundé au départ de Paris-CDG

En Amérique du Nord : Atlanta, Boston, Cancún, Chicago, Detroit, Los Angeles, Mexico, Miami, Montréal, New York, San Francisco, Toronto, Washington depuis Paris-CDG

En Amérique du Sud : Bogota, Buenos Aires, Fortaleza, Lima, Panama City, Rio de Janeiro, Santiago, San Jose, Sao Paulo

: Bogota, Buenos Aires, Fortaleza, Lima, Panama City, Rio de Janeiro, Santiago, San Jose, Sao Paulo En Asie : Bangalore, Bombay (Mumbai), Chennai, Delhi, Hô-Chi-Minh-Ville, Malé, Osaka, Pékin, Séoul, Singapore, Shanghai, Tianjin, Tokyo

Le port du masque est-il obligatoire sur les vols Air France ?

Conformément à la consigne française de port du masque obligatoire dans les transports, Air France demande à ses clients de porter un masque tout au long de leur voyage. Les clients seront notifiés de cette obligation par sms ou par mail en amont de leur départ et invités à se munir d'un ou plusieurs masques pour leur voyage. La compagnie aérienne affirme dans le même communiqué que "les faibles taux de remplissage actuels permettent la mise en place d'une distanciation physique. Dans les cas où la distanciation n'est pas possible, nos équipages distribuent à la porte de l'avion des masques aux clients qui n'en possèdent pas déjà". Elle poursuit : "En aéroport, la distanciation physique est facilitée grâce au marquage au sol et à la signalétique. Un nouvel embarquement cadencé est mis en place : les clients sont embarqués de l'arrière vers l'avant de l'avion afin de limiter les croisements à bord".

Un dispositif de contrôle de température des passagers au départ de l'ensemble des vols Air France est également mis en place. Cette vérification systématique sera assurée au moyen de thermomètres infrarouges sans contact. Une température inférieure à 38°C sera requise pour pouvoir voyager. Les clients présentant une température supérieure à cette valeur et pouvant donc être malade du coronavirus pourront se voir refuser l'embarquement et leur réservation sera modifiée sans frais pour un départ ultérieur.

Que faire si votre vol est annulé ?

Vous pouvez reporter un voyage commençant avant le 30 novembre 2020 sans frais de modification ni réajustement tarifaire.

Pour un voyage à partir du 1er décembre 2020, vous n'aurez pas à payer de de frais de modification. Vous aurez toutefois à payer une éventuelle différence tarifaire si le tarif initial n'est pas disponible. Toute modification doit être faite avant le 31 octobre 2020.

Si votre vol Air France a été annulé, vous pouvez demander un avoir ou un remboursement. À noter : les remboursements sont soumis aux lois et règlements du pays dans lequel votre billet a été acheté. La valeur de l'avoir peut être majorée jusqu'à 15% si vous l'utilisez avant le 31 octobre 2020 pour un départ le ou avant le 15 juin 2021.

Si vous avez acheté votre billet avant le 21 avril 2020 inclus, vous pouvez reporter votre voyage. Les conditions du report varient selon la date du voyage initial.

Pour un voyage initialement prévu avant le 31 août 2020, vous pouvez reporter votre date de départ sans frais de modification, sous réserve de la disponibilité de la même cabine de voyage. Votre nouveau voyage doit commencer avant le 30 novembre 2020 inclus. Si vous souhaitez voyager à partir du 1 er décembre 2020, vous pourrez également reporter votre date de départ sans frais de modification. Vous aurez toutefois à payer une éventuelle différence tarifaire si le tarif initial n'est pas disponible.

Pour un voyage initialement prévu à partir du 1er septembre 2020, vous pouvez reporter votre date de départ sans frais de modification. Vous aurez toutefois à payer une éventuelle différence tarifaire si le tarif initial n'est pas disponible.

Si vous avez acheté votre billet à partir du 22 avril 2020, vous pouvez également le modifier sans frais, quels que soient la cabine et le type de tarif choisis (Light, Standard ou Flex). Si le tarif initial n'est pas disponible, vous aurez toutefois à payer une éventuelle différence tarifaire. Les autres conditions tarifaires de votre billet restent inchangées.

Si vous avez acheté votre billet avant le 21 avril 2020 inclus pour un vol initialement prévu avant le 31 août 2020, vous pouvez demander un avoir ou le remboursement selon les conditions tarifaires de votre billet d'avion Air France. Veuillez noter que la demande d'annulation doit être effectuée avant la date de départ de votre vol initial.