La Compagnie : des vols entre Paris et New York durant les fêtes de fin d'année, ce que l'on sait

La compagnie aérienne 100% classe Affaires La Compagnie a mis en place trois vols spéciaux entre Paris et New York durant les fêtes de fin d'année. Prix et infos.

Créée en 2013, La Compagnie Boutique Airline, plus communément appelée La Compagnie propose principalement des vols 100% Affaires entre Paris et New York à des tarifs "30 à 50% moins chers que la concurrence". Clouée au sol depuis mars dernier pour cause de pandémie de coronavirus, la compagnie française proposera les 19 et 26 décembre 2020 et le 2 janvier 2021 trois rotations entre sa base à Paris-Orly et l'aéroport de Newark-Liberty.

Ces vols seront opérés en Airbus A321neo et pourront accueillir 76 passagers en classe Affaires. Les départs sont programmés le jeudi et le samedi à 10h30 pour arriver à 13h10, les vols retour quittant les Etats-Unis le mercredi et le dimanche à 19h30 pour se poser le lendemain à 8h50. Les tarifs au départ de Paris sont proposés à partir de 628 euros aller-simple

Basée à Paris-Orly, La Compagnie "100% business au meilleur prix" propose 2 vols quotidiens vers New York (à 10h30 et 14h25) avec des vols retours à 19h05 et 21h40. Début mai 2019, elle a également inauguré la liaison saisonnière Nice-New York à raison de 5 fois par semaine. Comptez 1200 euros pour un aller-retour Paris / New York à bord d'un Airbus A321neo. Pour ce tarif, 2 bagages enregistrés de 32 kilos maximum sont inclus dans votre billet d'avion.

Après avoir réservé vos billets d'avion La Compagnie, il faudra penser à bien vous enregistrement avant votre vol. L'enregistrement peut se faire directement en ligne entre 24h et 2h avant le départ ou à l'aéroport (entre 2h30 et 50 minutes avant votre vol). A Paris-Orly, l'enregistrement se fait Terminal Sud - Comptoirs 86-88. A New York, il faut se rendre au niveau 3 du Terminal B.

La Compagnie a été lancée avec un premier Boeing 757-200, puis un second en 2015. Configurée en deux rangées de 2 sièges, la cabine 100% Business de La Compagnie dispose de 74 sièges s'inclinant à 175° et disposant d'une fonction massage sur ses deux Boeing. Afin que votre vol soit le plus agréable possible entre Paris et New York, la compagnie met à disposition des voyageurs des coussins antiallergiques, une grande couverture ainsi qu'un kit de voyage contenant des soins de la marque Caudalie.

En septembre 2019, La Compagnie a mis en service son deuxième A321neo sur un vol commercial entre Paris-Orly et Newark-Liberty. Comme le premier appareil, l'Airbus A321neo est équipé de 76 sièges Business inclinables en lits, d'un système de divertissement de dernière génération et d'une connexion Internet gratuite et illimitée durant toute la durée du vol.

Les sièges-lits de l'Airbus A321neo de La Compagnie. © La Compagnie Boutique Airline

Alors que plusieurs compagnies low cost proposent des vols Paris-New York en classe Eco et sans bagage en soute (Level, Norwegian...), les avis sont encore peu nombreux concernant l'offre 100% Business de La Compagnie. D'après ceux laissés par les voyageurs sur le site dédié Flight Report, La Compagnie obtient une note moyenne de 7,3/10, notamment grâce au professionnalisme du personnel de bord, au confort de la cabine, aux repas et collations ainsi qu'aux divertissements proposés.