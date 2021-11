Air Transat : la compagnie dévoile son programme de vols vers le Canada pour 2022

Alors que le Canada a rouvert ses frontières, la compagnie aérienne Air Transat proposera des liaisons depuis 8 villes françaises pour le printemps et l'été 2022.

[Mis à jour le 12 novembre 2021 à 15h34] Compagnie aérienne canadienne basée à Montréal, Air Transat exploite des vols internationaux, réguliers et charters. Élue meilleure compagnie aérienne du monde dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax en 2018, elle transporte chaque année près de 5 millions de passagers aux quatre coins du monde. Alors que le Canada a rouvert ses frontières aux voyageurs vaccinés en septembre dernier, la compagnie aérienne Air Transat a dévoilé son programme de vols pour le printemps et l'été 2022.

Elle va ainsi proposer des liaisons vers Montréal depuis Bordeaux, Bâle-Mulhouse, Lyon, Marseille, Nice, Nantes Paris et Toulouse et vers Québec et Toronto depuis Paris uniquement. Les billets sont d'ores et déjà en vente sur le site internet d'Air Transat.

Plus grand transporteur aérien canadien spécialisé dans les voyages vacances, Air Transat transporte chaque année près de 5 millions de passagers vers près de 60 destinations, dans 30 pays à travers le monde. L'été, la compagnie dessert 35 destinations soleil dans les Caraïbes, au Mexique et dans plusieurs pays d'Amérique latine au départ du Canada. L'hiver, Air Transat offre 64 liaisons directes au départ de 24 villes canadiennes et à destination de 28 villes d'Europe et du Proche-Orient. En France, 7 grands aéroports proposent des vols à destination de Calgary, Montréal, Québec, Toronto et Vancouver. Le programme d'été 2018 de la compagnie comprendra davantage de vols à destination du Canada au départ de Paris, Marseille (5 vols directs par semaine), Lyon (4 vols directs par semaine), Toulouse (3 vols direct par semaine), Nantes, Bordeaux et Nice (2 vols directs par semaine).

Choix du siège, repas gourmet, bagages supplémentaires… La compagnie Air Transat vous permet de personnaliser votre voyage en modifiant votre réservation en ligne jusqu'à 24 heures avant le départ de votre vol. De 24 euros pour un siège standard à 64 euros pour un siège avec plus d'espace pour les jambes, consultez la grille des tarifs pour la sélection de places et complétez le formulaire (voir ici) afin de valider votre choix. Attention, les exigences d'entrée au Canada ont changé depuis novembre 2016. En plus de votre passeport valide, vous aurez également besoin d'une autorisation de voyage électronique (AVE) et d'un visa valide. Assurez-vous d'obtenir tous les papiers nécessaires avant votre voyage.

Une fois la réservation vers la destination de votre choix effectuée, vous pouvez retrouver en quelques clics toutes les informations relatives à votre voyage grâce à l'espace dédié "Mon dossier" sur le site internet de la compagnie Air Transat. Après avoir entré le numéro de confirmation indiqué sur votre confirmation de réservation et le nom de famille du passager, vous aurez alors accès à toutes les informations utiles sur votre vol : aéroport de départ, heure de départ et d'arrivée, numéro de place, bagages supplémentaires… En cas de retard sur un vol, d'intempéries ou de grèves, Air Transat met également à jour les informations relatives à un vol en cours dans la rubrique "Etat et horaire de vols" (voir ici).

Chez Air Transat, vous pouvez gagner du temps en vous enregistrant gratuitement en ligne. Une fois à l'aéroport, il vous suffira de déposer vos bagages au comptoir prévu. Sur le site internet de la compagnie aérienne, vous pouvez vous enregistrer de 24 heures à 2 heures avant l'heure de départ prévue de votre vol, si vous partez de l'une des 60 villes indiquées dans l'espace "En ligne" : Amsterdam, Barcelone, Bordeaux, Bruxelles, Londres, Marseille, Paris, Québec ou encore Rome... Si vous souhaitez vous enregistrer à l'aéroport le jour du départ de votre vol, assurez-vous de respecter l'horaire limite d'enregistrement qui est de 60 minutes avant l'heure prévue du décollage.

Lorsque vous voyagez avec Air Transat, votre réservation vous permet d'embarquer gratuitement avec un bagage cabine pesant jusqu'à 10 kilos en classe Economie et Option Plus et 15 kilos en classe Club, et présentant des dimensions maximales de 23 x 40 x 51 cm. En plus du bagage cabine, un accessoire personnel comme un sac, une sacoche d'ordinateur ou d'appareil photo est également autorisé à bord de l'avion. Pour tous les voyageurs, le bagage en soute ne peut dépasser 32 kg et 158 cm (longueur + largeur + hauteur). Le nombre de bagages dépend ensuite de la classe du billet : un bagage de 23 kilos maximum en classe Economie, 2 bagages de 33 kilos au total en classe Option Plus et 2 bagages de 40 kilos au total en classe Club. Attention, des frais de 60 euros s'appliqueront à chaque pièce de bagage dépassant le poids maximum autorisé.

Alors que Qatar Airways a été élue première des meilleures compagnie aériennes au monde selon le classement Skytrax 2017, Air Transat se trouve quant à elle à la 70ème place, loin derrière Singapore Airlines, Emirates ou encore Lufthansa qui font partie du top 10... En tenant compte des 501 avis publiés sur le site internet de Skytrax, la compagnie aérienne canadienne obtient 3 étoiles sur 5 et une note client de 6/10.

Avant de réserver un vol Air Transat, prenez le temps de lire attentivement les "Services aux passagers" afin de connaître les mesures de dédommagement en cas de retard ou d'annulation de vol. Dans un premier temps, la compagnie canadienne s'engage à informer dans la mesure du possible ses passagers des retards et des modifications d'horaires. En cas de vol retardé de plus de 4 heures, Air Transat vous offrira un bon de repas. Si votre vol dépasse les 8 heures de retard et que vous devez prendre un logement pour la nuit, la compagnie vous remboursera la nuit d'hôtel et les transferts entre l'aéroport et l'hôtel. Si un retard survient alors que vous êtes déjà à bord de l'appareil, des collations seront distribuées aux passagers. Si le retard excède 90 minutes et que le commandant de l'appareil le permet, Air Transat offrira aux passagers la possibilité de descendre de l'appareil jusqu'au moment du départ.

En cas d'annulation de votre vol, Air Transat sera dans l'obligation de vous trouver une place à bord d'un autre vol, de vous acheter une place à bord d'un vol d'un transporteur avec lequel elle a un accord de trafic intercompagnies ou de vous rembourser la portion inutilisée de votre billet. Vous pouvez également contacter et leur faire part de votre réclamation en remplissant le formulaire "Questions, commentaires ou réclamations après voyage" disponible ici.