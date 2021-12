Corsair : la compagnie ouvre 2 vols vers Punta Cana, prix et infos

Compagnie aérienne française spécialisée dans le transport long courrier, Corsair est de retour en République Dominicaine au départ de Paris-Orly.

[Mis à jour le 13 décembre 2021 à 09h31] Deuxième compagnie aérienne française, Corsair est basée à l'aéroport de Paris-Orly. Depuis le 11 décembre et jusqu'au 9 mai 2022, Corsair est de retour à Punta Cana en République dominicaine. Les vols allers partent d'Orly à 13h05 tous les lundis et samedis, ainsi que les jeudis à partir du 3 février 2022 et les vols retours partent de Punta Cana à 19h45 tous les lundis et samedis, ainsi que les jeudis à partir du 3 février 2022. Les billets d'avion sont disponibles à la vente sur le site de la compagnie aérienne, dès 750 TTC l'aller-retour avec un bagage en soute.

Corsair International dessert 18 destinations à travers les Antilles, l'Amérique du Nord, l'Océan Indien et l'Afrique : Abidjan, Antananarivo, Dakar, Dzaoudzi, Fort-de-France, La Dominique, La Havane, Montréal, Pointe-à-Pitre, Port Louis, Saint Dominique, Saint-Barthélémy, Saint-Denis, Saint-Martin, Sainte-Lucie, San-Juan, Varadero et Miami depuis le 10 juin 2019.

Choix du siège, repas spéciaux, bagages supplémentaires… La compagnie Corsair vous permet de personnaliser votre voyage en modifiant votre réservation en ligne jusqu'à quelques heures avant le départ de votre vol. De 15 euros pour un siège en milieu de cabine à 60 euros pour un siège en zone avant de l'avion avec un espacement entre les rangées de sièges, consultez la grille des tarifs pour la sélection de places afin de valider votre choix (voir ici). En classe Horizon, vous pouvez réserver un Siège +, situé au niveau des issues de secours, pour davantage de confort à bord.

Lorsque votre réservation est finalisée, vous pouvez retrouver en quelques clics toutes les informations relatives à votre voyage grâce à l'espace dédié "Ma réservation" (voir ici). Après avoir entré le nom de famille du passager et le numéro de réservation indiqué sur votre billet électronique, vous aurez alors accès à toutes les informations utiles sur votre vol : aéroport de départ, heure de départ et d'arrivée, numéro de place, bagages supplémentaires...

Chez Corsair, vous avez la possibilité de vous enregistrer à distance et ainsi de gagner du temps à l'aéroport en optant pour l'enregistrement en ligne, de 48 heures à 2 heures avant l'heure de départ prévue. Sur le site internet de la compagnie aérienne ou depuis votre mobile, vous pouvez alors choisir votre siège, effectuer l'enregistrement de votre vol retour si celui-ci est prévu dans les 48 heures et ainsi accéder directement à la salle d'embarquement. Si vous souhaitez vous enregistrer à l'aéroport le jour du départ de votre vol, assurez-vous de respecter l'horaire limite d'enregistrement qui est de 60 minutes avant l'heure prévue du décollage. Pour un départ au départ ou à destination de Dakar et d'Abidjan, les comptoirs d'enregistrement ferment 1h30 avant le départ des vols.

Lorsque vous voyagez avec Corsair, votre réservation vous permet d'embarquer gratuitement avec un bagage cabine pesant jusqu'à 12 kilos en classe Horizon et 18 kilos en classe Grand Large, et présentant des dimensions maximales de 55 x 40 x 20 cm. Les accessoires personnels ou manteaux devront être rangés dans le bagage cabine. Concernant les bagages en soute, la compagnie aérienne française utilise le système de bagage à la pièce : le nombre de bagages autorisés dépend de la classe du billet et du trajet effectué.

Pour les vols entre la France métropolitaine et Fort-de-France, La Réunion, Pointe-à-Pitre, Montréal et l'île Maurice : un bagage de 23 kilos maximum pour les voyageurs munis d'un billet en classe Horizon, deux bagages de 32 kilos maximum chacun pour les voyageurs munis d'un billet en classe Grand Large.

Pour les vols entre la France métropolitaine et l'Afrique : deux bagages de 23 kilos maximum chacun pour les voyageurs munis d'un billet en classe Horizon, deux bagages de 32 kilos maximum chacun pour les voyageurs munis d'un billet en classe Grand Large.

Pour les vols entre la France métropolitaine et Saint Barthélémy, Sainte-Lucie et Saint-Martin : un bagage de 23 kilos maximum, quelle que soit la classe du billet.

En juin dernier, Qatar Airways a été élue première des meilleures compagnies aériennes au monde selon le classement Skytrax 2017. Malheureusement, Corsair ne fait pas partie du top 100. En tenant compte des 34 avis publiés par les utilisateurs sur le site internet, la compagnie aérienne française obtient la note client de 5/10 mais ne possède pas d'étoiles.

Si votre vol Corsair est retardé ou annulé à cause d'intempéries ou d'un problème technique, vous pouvez contacter la compagnie aérienne et leur faire part de votre réclamation en remplissant le formulaire en ligne ou en envoyant votre réclamation par courrier au service clientèle. Pensez à joindre tous les justificatifs afin que votre dossier soit traité dans les meilleurs délais : factures, reçu du billet, carte d'embarquement et un relevé d'identité bancaire.