Volotea : la compagnie lance 3 nouvelles liaisons depuis Lille au printemps

Volotea a annoncé l'ouverture des lignes vers Calvi, Palma de Majorque et Varna, trois nouvelles liaisons saisonnières au départ de l'aéroport Lille-Lesquin.

[Mis à jour le 25 février 2022 à 12h39] Bonne nouvelle si vous souhaitez partir en Europe à moindre coût, la low cost espagnole Volotea a annoncé l'ouverture de trois lignes saisonnières au départ de l'aéroport de Lille dès le printemps. Les billets d'avion sont d'ores et déjà disponibles à la réservation sur le site de la compagnie aérienne.

Du 4 juin au 8 octobre 2022 : un vol tous les samedis vers Calvi-Sainte Catherine, opéré en Airbus A319 de 156 sièges. Les départs sont programmés à 6h00 (arrivée à 7h55), avec retour de Corse à 8h20 (arrivée à 10h15)

Du 16 mai au 3 octobre : la low cost reliera Lille à Palma de Majorque-Son Sant Joan tous les lundis, avec départ à 14h45 (arrivée à 16h55) et retour des Baléares à 17h25 (arrivée à 19h50)

Du 17 mai au 4 octobre : Volotea desservira Varna avec une rotation hebdomadaire le mardi, les vols décollant de Lille à 6h00 (arrivée à 10h05) et repartant de Bulgarie à 10h50 (arrivée à 12h30)

Si vous voyagez avec Volotea au départ de Bordeaux, rendez-vous dans le Hall A. Bien que l'aéroport de Bordeaux dispose du terminal Billi, une aérogare dédiée aux compagnies low cost (Easyjet et Ryanair s'y sont installées), Volotea préfère la qualité d'accueil et de service du Hall A. Depuis Bordeaux, elle dessert une vingtaine de destinations dont Ajaccio, Corfou, Dubrovnik, Madrid, Naples, Palma de Majorque ou encore Prague et Split.

Bien installée à Strasbourg, Volotea Airlines est d'ailleurs la première compagnie à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim en nombre de destinations. Elle en dessert 13 dont 10 en France et en Corse. Les trois autres sont Olbia en Sardaigne, Palerme en Sicile et Dubrovnik en Croatie.

Si vous avez un voyage Volotea eu départ de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, dirigez-vous vers le Hall C pour procéder à votre enregistrement et/ou au dépôt des bagages. La low cost espagnole vole vers 20 destinations dont 7 en France. Parmi les destinations européennes citons Alicante et Las Palmas en Espagne, Corfou et Santorin en Grèce ou encore Cagliari et Venise en Italie.

Si vous habitez à Nantes ou dans sa région, sachez que Volotea y propose 32 destinations dont 7 en France, le reste à l'international. Sur son site, l'aéroport de Nantes rappelle les conditions de transport de bagages en cabine : deux pièces sont admises mais leurs dimensions ne devront pas dépasser 55 x 40 x 20 cm pour le bagage à main principal, et 35 x 20 x 20 cm pour l'accessoire à placer sous le siège. Leur poids total ne doit pas dépasser 10 kg.

Pour vos bagages avec Volotea, un seul mot d'ordre : l'anticipation ! Car les frais additionnels ont vite fait de s'accumuler. Vous pouvez emporter gratuitement un bagage cabine dont les dimensions ne doivent pas dépasser 55 cm de hauteur, 40 cm de longueur et 20 cm de largeur. Vous avez aussi le droit d'emporter un autre accessoire comme un sac à main. Celui-ci peut mesurer maximum 35 cm de hauteur, 20 cm de longueur et 20 cm de largeur. Pesez bien vos bagages à main avant de vous rendre à l'aéroport : au total, leur poids ne doit pas excéder 10 kg. S'ils ne respectent pas ces règles, ils devront voyager en soute avec un supplément de 60 euros par pièce.

Si vous souhaitez emporter un bagage en soute, vous devrez payer des frais supplémentaires allant de 12 à 58 euros pour un achat sur le site de Volotea, de 16 à 43 euros en appelant le centre d'appel, de 28 à 55 euros à l'aéroport. Son poids ne devra pas dépasser 20 kg, un supplément de 12 euros par kg étant appliqué. Pour voyager avec un équipement spécial, prévoyez 60 euros sur le web, 80 euros à l'aéroport.

Depuis le site internet de Volotea, vous pouvez gérer votre réservation en ajoutant des services (ajout de bagage, choix du menu à bord, etc.). Vous pouvez même changer vos dates , l'origine et/ou la destination jusqu'à 7 jours avant le départ du vol, avec des coûts associés. Par exemple, pour changer votre date de vol ou votre destination, en plus de la différence de prix éventuelle entre le billet original et le nouveau prix du billet, vous devrez verser 50 euros. En cas de perturbations, vous pouvez également suivre le statut de votre vol en temps direct.

Avec quels avions voyagerez-vous sur Volotea Airlines ? En 2018, la low cost espagnole dispose de 28 appareils, dont 10 Airbus A319 et 18 Boeing 717. Elle assure offrir des sièges inclinables 5% plus larges que la moyenne.

La compagnie aérienne à bas prix Volotea a lancé son programme de fidélité MegaVolotea en 2018. Au prix de 49,99 euros par an, ce système de fidélité permet aux passagers réguliers de la low cost espagnole de bénéficier de divers avantages concernant les vols, les bagages et les sièges à bord de l'appareil : des réductions allant jusqu'à 10 euros de remise par vol, jusqu'à 15% de remise sur l'enregistrement des bagages, jusqu'à 25% de remise sur le choix du siège, 20 euros de crédit Volotea en cadeau d'anniversaire et des nouveautés et promotions envoyées 24 heures à l'avance. Disponibles toute l'année, ces avantages sont également accessibles à quatre personnes accompagnes le détenteur de la carte de fidélité MegaVolotea, à condition qu'elles soient toutes sur la même réservation. Après un an d'utilisation du nouveau programme, les passagers deviendront automatiquement MegaVolotea Plus, avec des réductions encore plus importantes et un nombre d'accompagnateurs illimité.