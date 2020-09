Lufthansa : la compagnie aérienne veut des tests PCR obligatoires avant l'embarquement

Afin d'éviter la quarantaine à l'arrivée à ses voyageurs, la compagnie aérienne Lufthansa va imposer des tests rapides et obligatoires de Covid-19 avant le décollage sur quelques liaisons long-courriers.

[Mis à jour le 25 septembre 2020 à 15h40] Dans le cadre d'un projet pilote qui pourrait permettre aux passagers d'éviter la quarantaine à leur arrivée à destination, Lufthansa va imposer des tests rapides et obligatoires de Covid-19 avant le décollage sur quelques liaisons long-courriers. La compagnie aérienne allemande va dans un premier temps lancer son projet pilote sur des vols vers les Etats-Unis. Si le test est négatif, elle souhaite ainsi que le passager en question ne soit plus lié à une interdiction de voyage et ne passe pas une quarantaine à son arrivée.

Vous pouvez réserver vos billets d'avion Lufthansa en ligne, sur le site de la compagnie aérienne mais aussi via l'application mobile. Une fois les billets achetés, votre réservation peut être modifiée sur le site de Lufthansa : choix du siège, annulation, commande de menus spéciaux, souscription à une assurance voyage, réservation d'un hôtel ou d'une voiture... Pour cela, indiquez votre code de réservation ou votre Lufthansa ID sur la page Voir & Gérer la réservation.

Vous devez obligatoirement vous enregistrer avant d'embarquer pour votre vol. La compagnie aérienne Lufthansa conseille à ses clients d'opter pour l'enregistrement en ligne (sur un ordinateur ou via l'application mobile), accessible dès 23 heures avant le départ. Cette procédure gratuite vous permet de confirmer votre place et d'obtenir votre carte d'embarquement. Il vous suffit d'indiquer votre code de réservation ou votre numéro de billet ainsi que votre nom et prénom pour accéder au check-in en ligne. Vous pouvez également faire votre enregistrement sur une borne automatique à l'aéroport. Pour cela, il est obligatoire d'être en possession d'un billet électronique.

La compagnie allemande Lufthansa dispose d'une réglementation particulière en ce qui concerne le transport des bagages.

Sur les vols européens, la franchise de bagages autorisés chez Lufthansa dépend du tarif de votre billet. Economy Light : 1 bagage à main, pas de bagage en soute / Economy Classic : 1 bagage à main + 1 bagage en soute (jusqu'à 23 kg) / Economy Flex : 1 bagage à main + 1 bagage en soute (jusqu'à 23 kg) / Business : 2 bagages à main + 2 bagages en soute (jusqu'à 23 kg chacun).

Sur les vols long-courriers, le nombre de bagages dépend également du tarif de votre billet. Economy : 1 bagage à main + 1 bagage en soute (jusqu'à 23 kg) / Premium Economy : 1 bagage à main + 2 bagages en soute (jusqu'à 23 kg chacun). Business : 2 bagages à main + 2 bagage en soute (jusqu'à 32 kg chacun) / First Class : 2 bagages à main + 3 bagages en soute (jusqu'à 32 kg chacun).

Chaque valise cabine ne doit pas dépasser 55 x 40 x 23 cm, roues et poignées comprises. Le poids maximum autorisé est de 8 kilos par bagage à main. Tous les passagers peuvent aussi emporter un petit sac supplémentaire en cabine si celui-ci mesure au maximum 30 x 40 x 10 cm.

Si vous avez besoin de renseignements sur votre voyage, vous pouvez joindre le service clients Lufthansa au 01 70 48 91 70, sachant que l'accueil personnalisé est assuré 7 jours sur 7 de 8h30 à 23h. Pensez à vous munir de votre code de réservation. En cas de retard, annulation, surbooking ou pour toute autre question, vous pouvez également envoyer un courrier postal (Lufthansa German Airlines, Customer Feedback, Postfach 710234, 60492 Frankfurt Allemagne) ou via le formulaire de réclamation Lufthansa.

Avec Miles & More, vous cumulez sur chacun de vos vols Lufthansa des Miles qui vous permettent d'accéder à différents statuts de voyageur fréquent (Frequent Traveller, Senator et membre du HON Circle). Selon ce statut, vous avez alors accès à différents privilèges : salons lounge avant le vol, formulaires pré-remplis, enregistrement de vos coordonnées bancaires...

Newsletter Voyage Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Dès que vous souscrivez au programme de fidélité Miles and More, vous cumulez de précieux Miles de prime. Au fur et à mesure de vos voyages, vous pourrez vous offrir un surclassement ou encore faire des achats Lufthansa WorldShop grâce à vos Miles.