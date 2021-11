Eurostar : 50 000 sièges en promo à 39 euros l'aller, toutes les infos

Train à grande vitesse, Eurostar lance ses soldes d'hiver en proposant des billets à partir de 39€ l'aller simple entre Paris et Londres.

[Mis à jour le 5 novembre 2021 à 11h14] Vous souhaitez programmer une escapade d'une journée ou de plusieurs jours dans la capitale anglaise ? Pour arriver au cœur de Londres, l'Eurostar peut s'avérer plus pratique et plus rapide que l'avion en fonction de votre ville de départ. Bonne nouvelle, le train à grand vitesse a lancé ses soldes d'hiver, proposant 50 000 sièges dès 39 euros l'aller simple entre Paris et Londres. Ces tarifs sont proposés aux voyageurs jusqu'au 10 novembre sur le site d'Eurostar pour un voyage prévu entre le 16 novembre et le 23 mars 2022. Les billets sont flexibles, sans frais d'échange jusqu'à 7 jours avant le départ.

Vous souhaitez programmer une escapade d'une journée ou de plusieurs jours dans la capitale anglaise ? Pour arriver au cœur de Londres, l'Eurostar peut s'avérer plus pratique et plus rapide que l'avion en fonction de votre ville de départ. Train direct au départ de cinq grandes villes français mais aussi de Bruxelles ou d'Amsterdam, il est emprunté chaque jour par des milliers de voyageurs. Si la ligne Paris Gare du Nord - Londres St Pancras est la ligne la plus connue et la plus empruntée du train à grande vitesse, l'Eurostar est également présent dans une dizaine de gares en France, en Belgique, en Angleterre et aux Pays-Bas : Disneyland Paris, Lille, Lyon, Avignon, Marseille, Moûtiers, Aime la Plagne, Bourg-Saint-Maurice, Calais, Rotterdam, Amsterdam, Ashford et Ebbsfleet en direct et Bruges, Anvers, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Biarritz, Lourdes, Toulouse, Perpignan, Toulon, Antibes et Aix-en-Provence en indirect.

Que souhaitiez partir très tôt pour arriver à Londres en début de journée ou prendre votre temps, l'Eurostar s'adapte aux souhaits de ses usagers en proposant de nombreux horaires différents. Entre Paris et Londres, pas moins de 17 trains font le trajet quotidiennement en 2h17, de 7h13 du matin (6h43 uniquement le lundi) à 21h13 en début de soirée. Pour le trajet Londres-Paris, le premier train part à 5h40 du matin et le dernier à 20h01 du lundi au samedi et à 20h31 le dimanche. Retrouvez tous les horaires en fonction de votre ville de départ ici.

Pour bien voyager avec Eurostar, il est indispensable de suivre quelques instructions avant et pendant votre trajet :

Embarquement : si vous prenez l'Eurostar en gare de Paris, Londres, Ashford, Lille, Ebbsfleet International ou Bruxelles, veillez à vous présenter à l'embarquement au moins 30 minutes avant le départ du train. En tarif Business Premier, ce temps est réduit à 10 minutes. Si vous partez de Lyon, Marseille ou Avignon, présentez-vous au moins deux minutes avant le départ du train. Ces gares ne disposant pas des installations nécessaires, l'enregistrement et les contrôles de sécurité et d'immigration ont lieu en gare de Lille Europe. Vous serez invités à descendre du train avant de poursuivre votre trajet une fois ces contrôles effectués. Une carte d'identité ou un passeport en cours de validité vous sera demandée.

Votre train Eurostar est arrivé à destination avec plus d'une heure de retard ? Vous pouvez bénéficier d'un e-voucher Eurostar à utiliser sur votre prochain voyage. Le montant que vous pouvez réclamer est proportionnel à l'importance du retard subit. Pour obtenir votre compensation, pensez à bien conserver votre billet d'origine. 24 heures minimum et 12 mois maximum après votre voyage, demandez votre e-voucher en ligne en cliquant ici. Vous devrez renseigner divers informations comme votre numéro de billet et la date de votre trajet. Votre compensation sera ensuite envoyée par mail et valable 12 mois à compter de la date de votre voyage d'origine. En cas de train annulé ou d'un retard annoncé de plus d'une heure, vous pouvez échanger gratuitement votre billet sous réserve de disponibilités ou demander un remboursement.

Si Eurostar propose des billets pour Londres dès 39 euros par trajet et par personne tout au long de l'année, il dévoile régulièrement des codes promos ou des offres promotionnelles. Retrouvez les promotions Eurostar du moment ici. Pour être informés des offres et des préventes, vous pouvez également vous inscrire aux newsletters Eurostar.