Vacances de Pâques 2021 : dates et meilleures destinations où partir en France et en Europe

Les vacances de Pâques sont l'occasion de passer du temps en famille et de profiter du soleil en France ou en Europe uniquement, pandémie de Covid oblige. Dates 2021 en fonction de la zone A, B, ou C, restrictions de voyage et destinations où partir, on fait le point sur les départs durant les vacances de printemps.

[Mis à jour le 3 mars 2021 à 12h08] Manque de luminosité, températures basses, temps gris...Si les vacances d'hiver sont l'occasion d'aller passer du bon temps en famille à la neige, les vacances de Pâques permettent quant à elles de partir à la découverte d'une nouvelle destination ensoleillée en France ou à moins de 3h d'avion de l'Hexagone. Epidémie de coronavirus et restrictions obligent, il sera compliqué de s'envoler vers une destination lointaine cette année encore. Espagne, Portugal, Italie, Grèce, Malte... Les possibilités de voyage au soleil sont toutefois nombreuses en Europe à cette période de l'année. Retrouvez les dates des vacances de printemps 2021 en fonction des zones A, B ou C afin de vous renseigner et de réserver vos billets d'avion au meilleur prix.

En 2021, les vacances de printemps se dérouleront entre le samedi 10 avril après la classe et le lundi 10 mai selon les académies. Les écoliers de la zone A (Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers) donneront le "top départ" des vacances de printemps le samedi 10 avril 2021. La zone C (Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles) suivra ensuite du samedi 17 avril au lundi 3 mai 2021. Enfin, l'heure de la classe sonnera pour la zone B (Aix-Marseille Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg) pour les vacances de printemps 2021 du samedi 24 avril au lundi 10 mai.

Dates des vacances de Pâques 2021 selon selon les académies Académies Date de début Date de fin Aix-Marseille (zone B) Samedi 24 avril 2021 Lundi 10 mai 2021 Amiens (zone B) Samedi 24 avril 2021 Lundi 10 mai 2021 Besançon (zone A) Samedi 10 avril 2021 Lundi 26 avril 2021 Bordeaux (zone A) Samedi 10 avril 2021 Lundi 26 avril 2021 Caen (zone B) Samedi 24 avril 2021 Lundi 10 mai 2021 Clermont-Ferrand (zone A) Samedi 10 avril 2021 Lundi 26 avril 2021 Créteil (zone C) Samedi 17 avril 2021 Lundi 3 mai 2021 Dijon (zone A) Samedi 10 avril 2021 Lundi 26 avril 2021 Grenoble (zone A) Samedi 10 avril 2021 Lundi 26 avril 2021 Lille (zone B) Samedi 24 avril 2021 Lundi 10 mai 2021 Limoges (zone A) Samedi 10 avril 2021 Lundi 26 avril 2021 Lyon (zone A) Samedi 10 avril 2021 Lundi 26 avril 2021 Montpellier (zone C) Samedi 17 avril 2021 Lundi 3 mai 2021 Nancy-Metz (zone B) Samedi 24 avril 2021 Lundi 10 mai 2021 Nantes (zone B) Samedi 24 avril 2021 Lundi 10 mai 2021 Nice (zone B) Samedi 24 avril 2021 Lundi 10 mai 2021 Orléans-Tours (zone B) Samedi 24 avril 2021 Lundi 10 mai 2021 Paris (zone C) Samedi 17 avril 2021 Lundi 3 mai 2021 Poitiers (zone A) Samedi 10 avril 2021 Lundi 26 avril 2021 Reims (zone B) Samedi 24 avril 2021 Lundi 10 mai 2021 Rennes (zone B) Samedi 24 avril 2021 Lundi 10 mai 2021 Rouen (zone B) Samedi 24 avril 2021 Lundi 10 mai 2021 Strasbourg (zone B) Samedi 24 avril 2021 Lundi 10 mai 2021 Toulouse (zone C) Samedi 17 avril 2021 Lundi 3 mai 2021 Versailles (zone C) Samedi 17 avril 2021 Lundi 3 mai 2021

Les déplacements en France devraient être autorisés durant les vacances de Pâques, sauf reconfinement. Pour le moment, le couvre-feu est maintenu de 18h à 6h du matin. Après avoir décidé de reconfiner localement Nice et Dunkerque le week-end, Jean Castex a évoqué la situation jugée "préoccupante" dans une vingtaine de départements en France métropolitaine. "Si la situation continue de se dégrader, nous prendrons des mesures renforcées qui entreront en vigueur à compter du week-end du 6 mars", a précisé le Premier ministre. En déplacement le 1er mars dernier dans un centre de formation aux métiers industriels à Stains, Emmanuel Macron a expliqué, lors d'un échange avec des jeunes, qu'il allait falloir " tenir " encore " 4 à 6 semaines " avant que certaines restrictions sanitaires ne puissent être assouplies.

En France, vous pourrez partir à la découverte de la route des vins en Alsace, profitez du soleil dans le bassin d'Arcachon ou à Marseille et ses calanques, passez du bon temps en pleine nature dans les gorges du Verdon ou sur la côte d'Emeraude dans le nord de la Bretagne.

Les possibilités de voyages sont nombreuses durant les vacances de Pâques. Les températures ayant bien augmenté, vous pouvez si vous le souhaitez programmer un city break ou une semaine de vacances dans une grande ville européenne ou en Méditerranée : Barcelone, Madrid, Lisbonne, Séville, Naples, La Valette à Malte, les îles grecques...

Il est effectivement possible de voyager dans un pays de l'espace européen durant les vacances de Pâques, sans justificatif particulier. Cette autorisation concerne les 27 pays membres de l'Union européenne auxquels viennent s'ajouter la Suisse, l'Andorre, l'Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin et le Vatican. Attention, toutefois, de bien vous renseigner si le pays européen dans lequel vous envisagez de vous rendre n'a pas fermé ses frontières. De plus, un test PCR négatif est exigé pour toute entrée en France en provenance d'un pays de l'UE, "à l'exception des travailleurs transfrontaliers" par voie maritime, aérienne et terrestre.

Les frontières avec les pays hors UE restant fermées pour le moment, il n'est pas possible de prévoir un séjour en dehors de la France et de l'Europe. Depuis fin janvier 2021 il n'est plus possible de voyager à destination ou en provenance d'un pays hors Union européenne, sauf pour des motifs impérieux bien spécifiques : motif sanitaire impérieux (urgence médicale vitale), motif familial ou d'ordre personnel (décès d'un membre de la famille en ligne directe d'un frère ou d'une sœur, visite à une personne dont le pronostic vital est engagé ou encore convocation par une autorité judiciaire ou administrative) et motifs impérieux professionnels (missions indispensables à une activité économique, professionnel de santé concourant à la lutte contre le Covid-19, missions ponctuelles du secteur public ou encore sportifs professionnels de haut niveau pour la participation à des rencontres sportives). Dans tous les cas, une attestation de voyage doit être remplie et associée à la présentation du résultat d'un test PCR négatif datant de moins de 72 heures.