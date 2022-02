"Vacances de février 2022 : dates pour la prochaine zone, destinations et règles au ski"

Alors que les vacances de février ont débuté pour une partie de la France, retrouvez les dates pour la zone A, B et C, les meilleures destinations en fonction de vos envies de voyage et les règles à respecter dans les stations de ski durant ces vacances d'hiver 2022.

[Mis à jour le 14 février 2022 à 18h19] Que vous souhaitez partir au ski, au soleil ou au vert, les possibilités de voyage sont nombreuses durant les vacances de février. Elles ont débuté le 4 février pour la zone B, le 11 février pour la zone A et la zone C sera la dernière à partir en vacances d'hiver le 18 février au soir.

Concernant le le protocole sanitaire sanitaire dans les écoles après les vacances de février, le ministre de l'Education nationale a annoncé que le port du masque ne sera plus obligatoire en extérieur pour les élèves d'école élémentaire et les personnels à partir du 28 février, date de la rentrée des élèves de la zone A. Dates de début et de fin pour les trois zones, sélection de destinations où partir, règles sanitaires et port du masque dans les stations de ski, retrouvez toutes les informations pratiques concernant ces vacances de février 2022.

Durant ces vacances de février 2022, les élèves de la zone B (Aix-Marseille, d'Amiens, de Caen, de Lille, de Nancy-Metz, de Nantes, d'Orléans-Tours, de Reims, de Rennes et de Strasbourg) sont les premiers en vacances, du samedi 5 février au lundi 21 février 2022. Les élèves de la zone A seront ensuite en vacances du samedi 12 février au lundi 28 février 2022. Pour finir, la zone C (Paris, Créteil, Versailles) profite de ces deux semaines de vacances de février du samedi 19 février après la classe au lundi 7 mars 2022.

ZONE A ZONE B ZONE C Vacances de février Fin des cours : samedi 12 février 2022

Reprise des cours : lundi 28 février 2022 Fin des cours : samedi 5 février 2022

Fin des cours : lundi 21 février 2022 Fin des cours : samedi 19 février 2022

Reprise des cours : lundi 7 mars 2022

Pourquoi ne pas profiter des vacances de février pour s'offrir un séjour dépaysant en France, en Europe ou ailleurs ? Que vous soyez plutôt mer ou montagne, plages de sable fin ou pistes de ski, il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Avant de réserver vos billets d'avion et votre hébergement, pensez à consulter les conditions d'entrée dans le pays suite à la flambée des cas de Covid-19. Moins onéreux que les stations de ski françaises à cette période de l'année, les pays voisins tels que l'Espagne, la Suisse, l'Autriche, l'Andorre et l'Italie sont des destinations à privilégier. En Italie, vous pourrez aller prendre part aux festivités durant le célèbre carnaval de Venise.

En février, la Thaïlande et le Vietnam vous séduiront grâce aux températures chaudes idéales pour alterner séances de plages et visites d'anciens palais et de temples bouddhistes. Avec des températures douces et de faibles pluies, l'Afrique du Sud est également une destination à privilégier en hiver. Quant au Cap-Vert, au large des côtes africaines, il fournit le cocktail idéal aux amoureux aspirant à un climat tempéré, adeptes de sports nautiques ou de baignade et farniente sur des plages immenses. Pour allier détente au soleil et découvertes culturelles, le continent sud-américain est aussi une bonne option durant les vacances de février. L'Argentine, le Pérou et le Nicaragua offrent des températures agréables, pas encore trop élevées. C'est également la bonne période pour découvrir le Brésil, le Mexique et Cuba qui est en pleine période sèche.

Le port du masque est recommandé mais pas obligatoire pour les remontées mécaniques et dans les files d'attente de stations de ski. Le pass vaccinal est toujours demandé aux plus de 16 ans pour accéder aux remontées mécaniques, tout comme un pass sanitaire pour les 12-15 ans.