Grève SNCF : quelles perturbations ce samedi 17 février 2024 ?

Ce samedi 17 février 2024, les vacanciers vont devoir faire face à de fortes perturbations sur les rails de la SNCF. TGV, Ouigo, TER, Intercités et Eurostar sont extrêmement perturbés. Découvrez les prévisions de trafic détaillées.

Samedi 17 février 2024 sera une journée noire pour les usagers sur les rails, jour de grands départs en vacances scolaires de la zone A et du milieu des vacances scolaires de la zone C, avec la moitié des TGV, Ouigo et Intercités supprimés. Les voyageurs des trains de longue distance annulés ont déjà reçu un mail ou un SMS leur informant du maintien ou de la suppression de la circulation de leur trajet. La direction de la SNCF recommande aux passagers dont le train est annulé de se faire rembourser leur billet intégralement et sans frais ou de modifier leur déplacement à la semaine prochaine ou plus tard, toujours gratuitement. Par ailleurs, l'entreprise ferroviaire propose un geste commercial de 50 % de réduction sur le prochain trajet des clients concernés par la suppression de leur train, via un code envoyé automatiquement et utilisable sous un mois.

Durant ce week-end de chassé-croisé des vacanciers, seul un TGV Inoui et Ouigo sur deux ainsi qu'un Intercité de jour comme de nuit sur deux seront en moyenne en circulation. Mais certaines lignes seront davantage touchées comme le trajet Paris-Bordeaux où plus de 60% des trains sont annulés, tandis que les trains vers les Alpes ont été privilégiés, afin de perturber le moins possible les vacanciers des sports d'hiver. Le trafic est également perturbé sur les liaisons européennes comme l'Eurostar, avec 11 trains annulés ce week-end, majoritairement le trajet Paris-Bruxelles et Paris-Amsterdam.

En revanche, la circulation est moins perturbée sur les lignes régionales des TER, à l'image des TER Bourgogne-Franche-Comté dont la circulation restera normale. Mais attention, les usagers de ces lignes sans correspondance ne reçoivent pas de SMS ou de mail. Il convient de vérifier l'information en renseignant son numéro de train sur le site de la SNCF ou de consulter cette page très utile de la SNCF. Rappelons que les transports franciliens (RER et Transiliens) gérés par la SNCF ne sont pas concernés par cette grève des contrôleurs. Bonne nouvelle pour les vacanciers de la zone B (Aix-Marseille, d'Amiens, de Caen, de Lille, de Nancy-Metz, de Nantes, d'Orléans-Tours, de Reims, de Rennes et de Strasbourg), la direction de la SNCF n'a pour l'heure reçu "aucune information qui permettrait de dire que le trafic sera dégradé" le week-end prochain du 24 au 25 février 2024.