Thalys : la compagnie ferroviaire relance la classe Premium et rouvre son Welcome Bar, les infos

Fermée depuis de nombreux mois, la classe Premium de Thalys a fait peau neuve pour sa réouverture le 5 septembre.

[Mis à jour le 3 septembre 2021 à 15h49] Adepte des city breaks en Europe, vous souhaitez profiter d'un week-end prolongé ou d'une semaine de vacances pour partir à la découverte de Bruxelles, d'Amsterdam, d'Anvers ou encore de Rotterdam ? À partir du 5 septembre, les clients Premium de Thalys pourront à nouveau profiter d'un repas gourmand servi à la place et concocté par le chef belge Frank Fol, également surnommé le "chef des Légumes".

Selon l'heure du train, les passagers auront le choix entre un petit déjeuner, un lunch, un souper (tous trois proposant une option végétarienne) ou encore un apéritif. Le Café Gourmet refait lui aussi son apparition et inclut une gourmandise salée ou sucrée ainsi qu'une boisson. Thalys réouvre également son Welcome Bar à la même date ainsi que son bar digital, permettant aux clients de précommander leurs boissons et snacks en quelques clics, et ainsi de diminuer leur attente au bar.

Billets Thalys : gares de départ et d'arrivée

Si la ligne Paris Gare du Nord - Bruxelles Midi est la ligne la plus connue et la plus empruntée du train à grande vitesse, le Thalys est également présent dans plusieurs gares en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et en France : Anvers, Liège, Aix-la-Chapelle, Cologne, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Dortmund, Rotterdam, Amsterdam ou encore Chambéry, Albertville, Moutiers, Aime-la-Plagne, Landry et Bourg-St-Maurice en hiver ainsi que Valence, Avignon, Aix-en-Provence et Marseille l'été.

Pour satisfaire les voyageurs tout en leur proposant un prix adapté à leur voyage, Thalys a mis en place plusieurs tarifs :

Tarif Standard Mini : non échangeable et non remboursable, il n'est disponible que sur certains trains. En réservant plusieurs semaines à l'avance, vous pourrez ainsi trouver des billets simples Paris-Bruxelles dès 29 euros ou Paris-Cologne dès 35 euros.

non échangeable et non remboursable, il n'est disponible que sur certains trains. En réservant plusieurs semaines à l'avance, vous pourrez ainsi trouver des billets simples Paris-Bruxelles dès 29 euros ou Paris-Cologne dès 35 euros. Tarif Standard : échangeable jusqu'à l'heure de départ indiquée sur le billet, il est remboursable à 50% en cas d'annulation avant l'heure de départ indiquée sur le billet. Vous pourrez vous rendre à Bruxelles dès 52 euros, à Amsterdam dès 67 euros et Cologne à partir de 63 euros. Le Wifi est offert à bord et des prises électriques sont mises à disposition des voyageurs.

échangeable jusqu'à l'heure de départ indiquée sur le billet, il est remboursable à 50% en cas d'annulation avant l'heure de départ indiquée sur le billet. Vous pourrez vous rendre à Bruxelles dès 52 euros, à Amsterdam dès 67 euros et Cologne à partir de 63 euros. Le Wifi est offert à bord et des prises électriques sont mises à disposition des voyageurs. Tarif Comfort : en optant pour un billet Comfort, vous bénéficiez d'un siège plus confortable et du Wifi à bord. Partez à Bruxelles dès 55 euros, à Amsterdam à partir de 72 euros l'aller-simple ou encore à Cologne dès 65 euros.

en optant pour un billet Comfort, vous bénéficiez d'un siège plus confortable et du Wifi à bord. Partez à Bruxelles dès 55 euros, à Amsterdam à partir de 72 euros l'aller-simple ou encore à Cologne dès 65 euros. Tarif Premium : échangeable sans frais jusqu'à l'heure de départ du train, remboursable à 100% en cas d'annulation avant l'heure de départ et à 50% après le départ dans un délai maximum de 2 mois, le billet Premium vous donne également accès aux Thalys Lounges, au Wifi à bord et vous permet de déguster un repas composé de produits régionaux à votre place.

Des tarifs Billet Kids (- 12 ans), Billet Jeune (- 26 ans) , Billet Senior (+ 60 ans) ou Billet Voyageur en fauteuil roulant sont également disponibles à la vente. Retrouvez tous les tarifs et les offres Thalys du moment ICI.

Si vous voyagez régulièrement avec Thalys, pourquoi ne pas opter pour un abonnement adapté à la fréquence de vos déplacements en train ?

Thalys Premium Pass : idéal si vous effectuez plusieurs aller-retours par semaine entre Paris et la Belgique, cet abonnement vous permet de prendre le Thalys du lundi matin au dimanche soir au prix de 6200 euros TVAC pour 12 mois ou 3900 euros TVAC pour 6 mois. Vous bénéficiez d'un prix unique de 30 euros si vous optez pour un billet tarif Premium, d'échanges illimités jusqu'à l'heure de départ du train, d'un remboursement de votre billet à 100% avant et après le départ du train et de l'accès direct au statut Thalys TheCard Platinium du programme de fidélité.

idéal si vous effectuez plusieurs aller-retours par semaine entre Paris et la Belgique, cet abonnement vous permet de prendre le Thalys du lundi matin au dimanche soir au prix de 6200 euros TVAC pour 12 mois ou 3900 euros TVAC pour 6 mois. Vous bénéficiez d'un prix unique de 30 euros si vous optez pour un billet tarif Premium, d'échanges illimités jusqu'à l'heure de départ du train, d'un remboursement de votre billet à 100% avant et après le départ du train et de l'accès direct au statut Thalys TheCard Platinium du programme de fidélité. Thalys Frequent Pass : avantageux si vous effectuez plusieurs allers-retours par mois sur n'importe quelle ligne Thalys, cet abonnement est disponible au prix de 1050 euros TVAC pour 12 mois ou 680 euros TVAC pour 6 mois. En y souscrivant, vous bénéficierez de 50% de réduction garantis sur le tarif de référence jusqu'à 7 jours avant votre départ puis de 30% de réduction garantis, d'un remboursement à 100% avant l'heure de départ et à 50% après le départ et d'un accès direct à Thalys TheCard Platinium.

Lancée en 2016, l'offre low cost Izy Thalys permet de voyager à petit prix de Paris à Bruxelles. Le prix ? 10 euros sans garantie de place assise dans le train, à partir de 15 euros pour une place strapontin, à partir de 19 euros l'aller-simple avec garantie de place assise standard et à partir de 29 euros l'aller-simple si vous optez pour un siège standard XL. Vous pourrez relier Paris à Bruxelles une fois par jour en semaine et 2 fois par jour le vendredi et le dimanche. Vous pourrez monter à bord du train avec une valise cabine et un bagage à main compris dans le prix de votre billet. Pour emmener un bagage supplémentaire, comptez 10 euros par passager au moment de la réservation, 15 euros entre la réservation et la veille du départ ou 30 euros avant l'embarquement. Réservez vos billets IZY ici.

Vous craignez un retard ou une annulation lors de votre départ pour Bruxelles, Amsterdam, Paris ou Cologne avec Thalys ? Ayez le réflexe d'aller consulter en temps réel toutes les informations du réseau Thalys sur l'info trafic. Vous aurez accès à l'état du trafic et aux éventuels incidents sur les lignes et aux prévisions des prochains jours. En indiquant la date de circulation et le numéro de train sur la page d'accueil, vous pourrez alors savoir si votre trajet risque d'être retardé ou annulé. Info trafic Thalys.

Pour toute réclamation ou demande de réclamation après un retard, vous pouvez contacter le service client Thalys via ce formulaire en indiquant votre type de billet, vos coordonnées, les références de votre voyage et en téléchargeant les pièces jointes à fournir. Il est également possible de joindre le Centre Thalys par téléphone au +33 8 25 84 25 97 (0,30€/min) pour tout achat, échange, remboursement et informations sur les horaires et tarifs de 7h à 22h 7j/7. Pour les questions et réclamations, le service est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.