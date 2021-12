Voyage au Maroc : une réouverture des frontières vendredi 10 décembre ? Les infos

La réouverture des frontières du Maroc et la reprise des vols devrait être au programme du Conseil de gouvernement marocain prévu ce jeudi. Les frontières pourraient rouvrir dès vendredi 10 décembre 2021.

[Mis à jour le 9 décembre 2021 à 10h45] En raison de l'augmentation des cas de contamination de Covid-19 dans l'Hexagone et un peu partout en Europe, le Maroc avait décidé de refermer ses frontières et de suspendre tous les vols. Selon la presse marocaine, le Maroc devrait procéder à la réouverture des frontières dès ce vendredi 10 décembre 2021. "Cette décision est justifiée par la stabilisation des contaminations au Maroc et l'absence de données alarmantes sur le variant Omicron" indique le journal en ligne.

Le gouvernement devrait suivre l'avis du Comité national scientifique et technique du Covid-19, qui a constaté une stagnation des nouveaux cas de contamination depuis une semaine. La réouverture des frontières ne serait pas totale cependant, les pays d'Afrique australe également " interdits " en France devraient être exclus de la reprise des vols. La reprise des vols vers le Maroc devrait être accompagnée par de nouvelles mesures et restrictions concernant les conditions d'entrée sur le territoire.

Après des mois d'état d'urgence et d'arrêt du tourisme afin de lutter contre la pandémie de Covid-19, le Maroc avait rouvert ses frontières aériennes mi-juin 2021. Toutefois, le Royaume a pris la décision de suspendre l'intégralité des vols depuis et vers la France à partir du 28 novembre 2021 et pour une durée indéterminée suite à la flambée des cas de Covid-19 dans l'Hexagone.

La compagnie aérienne Royal Air Maroc, qui déjà commencé les vols de rapatriement vers la Belgique, le Canada, l'Espagne, la France ou encore l'Italie, a annoncé la mise en place de vols spéciaux supplémentaires vers plusieurs aéroports français du 11 au 13 décembre prochain.

Royal Air Maroc a rappelé dans un communiqué que tous ces vols sont "soumis à autorisation spéciale". Tout voyageur vers la France doit "être muni du résultat négatif du test PCR ou antigénique réalisé moins de 48h avant le départ du vol. Une déclaration sur l'honneur est également obligatoire attestant que le voyageur accepte d'être testé à son arrivée à l'aéroport. Ces mesures sont applicables aux personnes âgées de 12 ans ou plus et complètent les conditions actuelles d'accès en France".

MISE A JOUR - VOLS SPECIAUX



Nous informons nos Clients que des vols spéciaux (soumis à autorisation spéciale) au départ du Maroc et à destination de la France sont programmés du 11 au 13 Décembre 2021.

Plus d'info: https://t.co/wdqI5xusFf — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) December 6, 2021

Les Français (et autres étrangers) non vaccinés de passage au Maroc doivent effectuer une quarantaine contrôlée de 10 jours, à leur charge, dans l'une des structures préalablement désignées par les autorités marocaines, avec un test PCR de contrôle au 9e jour.

Le gouvernement marocain a annoncé mi-novembre la levée du couvre-feu national en vigueur depuis plus d'un an en raison de "l'amélioration de la situation épidémiologique" dans le royaume. Cette décision fait "suite aux résultats positifs réalisés dans le cadre de la campagne nationale de vaccination", explique le gouvernement dans un communiqué

Les restaurants, cinémas et les théâtres, tout comme les piscines publiques ont à nouveau rouvert au Maroc. Le port du masque obligatoire reste obligatoire et les contrôles policiers ont été renforcés ces dernières semaines dans différentes villes du pays.

Toutes les plages du Maroc sont officiellement autorisées d'accès, dans le respect de la distanciation physique.

Les vols seront opérés dans les deux sens (France-Maroc et Maroc-France) depuis la réouverture des frontières du Maroc le 15 juin par les compagnies aériennes françaises et marocaines auxquelles il convient de s'adresser pour toute réservation et information. Il n'est donc plus nécessaire de passer par les consulats de France pour voyager par avion.