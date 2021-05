Passeport sanitaire européen : disponible le 26 juin ? Les dernières infos

Le secrétaire d'État chargé du Tourisme a indiqué que le passeport sanitaire européen devrait entrer en vigueur le 26 juin prochain. Egalement appelé certificat sanitaire européen et touristique, il pourra être utilisé en version numérique comme au format papier pour les voyages à l'étranger depuis et vers la France. Infos et utilisation.

[Mis à jour le 19 mai 2021 à 17h23] Comme annoncé par le gouvernement, le pass sanitaire ne sera pas utilisé au quotidien mais l'exécutif ne le restreindra pas non plus uniquement aux voyages à l'étranger. "Le pass sanitaire ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français. Il ne saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours comme les restaurants, théâtres et cinémas, ou pour aller chez des amis. Par contre, dans des lieux où se brassent les foules, comme les stades, festivals, foires ou expositions, il serait absurde de ne pas l'utiliser" a précisé par ailleurs Emmanuel Macron, dans un entretien accordé à la presse régionale".

Mardi soir, les négociations européennes sur la mise en place d'un régime de passeport sanitaire se sont achevées sans succès. Les discussions reprendront ce jeudi 20 mai. La vaccination des plus jeunes a notamment été au cœur des pourparlers: "Le Parlement européen demande une solution européenne pour faciliter le testing gratuit, de sorte à restaurer le droit fondamental européen à la liberté de mouvement, éviter la discrimination et offrir une alternative aux personnes qui n'ont pas été vaccinées", selon un communiqué de presse publié pendant la nuit.

Interrogé par Sud Radio, le secrétaire d'Etat chargé du Tourisme a affirmé que le futur pass sanitaire européen devrait entrer en vigueur "en principe le 26 juin, pour l'Europe entière". Les Européens devront montrer leur test négatif, ou qu'ils sont immunisés ou qu'ils sont vaccinés. C'est ou, ou, ou", explique-t-il, ajoutant que les personnes vaccinées pourront "éviter un certain nombre de dispositions contraignantes à l'arrivée" a ainsi expliqué plus en détails Jean-Baptiste Lemoyne.

De son côté, la France a commencé à expérimenter le certificat sanitaire européen pour les trajets vers la Corse, et l'appliquera également pour les déplacements vers les Outre-mer. Dans les faits, les touristes étrangers se rendant en France devront disposer d'un pass sanitaire afin de présenter leur certificat de vaccination ou leur test PCR négatif.

.@TousAntiCovid évolue !

Avec #TousAntiCovid-Carnet, vous pourrez intégrer dans lapp grâce à un #QRCode :

Les résultats des tests

Votre certificat de vaccination

Une 1ère étape qui vous permettra de voyager en en toute sécurité.@olivierveran @Djebbari_JB @CBeaune pic.twitter.com/cPfSgOHciw — Cédric O (@cedric_o) April 19, 2021

Selon un sondage publié par Le Parisien mi-janvier, 62% des Français se sont prononcés en faveur de la vaccination obligatoire chez les personnes souhaitant prendre l'avion pour aller à l'étranger. Depuis, la question d'un passeport sanitaire a beaucoup fait parler : quel est le nom à lui donner, sera-t-il obligatoire pour voyager en Europe ? Le "certificat vert numérique", un passeport sanitaire version Union européenne, a été dévoilé par le Commissaire Thierry Breton en charge des vaccins dans le cadre de la pandémie de Covid-19.

La première version du certificat sanitaire qui va être mis en place dès cet été a été présenté fin mars. Sur smartphone ou sur papier, il comprendra un QR code, votre nom et prénom, votre date de naissance, votre sexe, votre numéro de passeport, votre numéro de sécurité sociale et le type de vaccin avec la date d'injection des doses si vous vous êtes fait vacciner.

Le "certificat" sanitaire européen (non-obligatoire) sera mis en oeuvre à compter du 15 juin, annonce le commissaire Thierry Breton, invité du #LeGrandJury pic.twitter.com/Be6gQyAHWa — emmanuel bousquet (@manubousquet) March 28, 2021

Invité dans l'émission "le Grand jury RTL-Le Figaro-LCI", Thierry Breton a indiqué que le passeport sanitaire ne serait pas obligatoire. Celui-ci est avant tout censé faciliter les déplacements au sein de l'Union européenne et accélérer une réouverture générale. Ainsi, il pourra être demandé avant d'embarquer pour un vol, ou le passage d'une frontière. Seulement en l'absence de certificat, un test Covid négatif sera exigé pour s'assurer que vous n'êtes pas porteur du virus : "Nous développons en parallèle une capacité pour avoir des tests antigéniques rapides. […] On est en train d'investir très lourdement", a t-il assuré.

Si le nom a beaucoup changé et peut porter à confusion, le certificat sanitaire européen et le certificat sanitaire national sont bel et bien le même document. Le secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes a donné des précisions à ce sujet sur son compte Twitter fin avril : "Nous travaillons sur un pass européen qui ne sera pas un deuxième document, ce sera la même chose [..] et au niveau européen cela permettra de retrouver plus de déplacements, de liberté, de voyages notamment pour cet été, pour le tourisme, pour les vacances."

Favorisant la circulation au sein de l'Union européenne mais n'empêchant pas les déplacements, le certificat sanitaire européen ne sera donc pas obligatoire pour voyager en Europe durant les vacances d'été 2021. Concernant les éventuelles restrictions dans les pays dans lesquels vous seriez amenés à voyager, il faudra se soumettre aux mesures fixées par les autorités sanitaires locales.

La France e pays expérimente déjà le pass sanitaire sur certains vols vers la Corse. Ce devrait être rapidement le cas pour les départements d'Outre-mer, puis pour les pays frontaliers comme l'Espagne. À terme, le certificat sanitaire européen pourrait en effet être demandé à tous les membres de l'Union européenne qui souhaitent aller d'un pays à l'autre. Le but est de permettre à tous les Européens "d'attester qu'ils ont été vaccinés contre le Covid-19, qu'ils ont passé un test PCR ou antigénique rapide qui s'est avéré négatif, ou encore qu'ils sont immunisés après avoir été infectés" explique l'Express.

Pour le moment, tout passager devant se rendre en Espagne par avion ou par la route doit compléter un formulaire personnel et non transférable et présenter un test PCR négatif effectué moins de 72h avant l'arrivée.

Un pass sanitaire pour les passagers embarquant pour la Corse depuis l'aéroport d'Orly est en expérimentation depuis le 22 avril. Le document se trouve dans l'application TousAntiCovid et permet, à l'aide d'un QR code, de certifier un test PCR négatif transmis par un laboratoire. "Il y a déjà 1 000 QR codes flashés" depuis le début de l'expérimentation. "Nous n'avons pour l'instant rencontré aucun problème, les choses se passent bien, affirme le secrétaire d'État chargé de la Transition numérique, Cédric O.

Le certificat sanitaire européen n'a pour le moment aucune en dehors de l'UE Comme pour les voyages au sein de l'Union européenne, les restrictions en vigueur concernant les frontières et les déplacements sont établies par les pays eux-mêmes.

Lors de son interview sur CBS, Emmanuel Macron a toutefois annoncé que le certificat sanitaire européen serait " proposé " aux citoyens des Etats-Unis. La venue de touristes américains serait facilitée en Europe, suggérant la possibilité d'accords bilatéraux pouvant être mis en place d'ici cet été.

Le passeport sanitaire sera disponible en version papier ainsi qu'en version numérique à télécharger sur son smartphone. Il s'agira d'un QR code qui indiquera "votre date de naissance, le numéro de votre passeport certifié avec le QR code, si vous avez été vacciné, le type de vaccin que vous avez eu, et si vous avez été porteur de la maladie si vous avez des anticorps ou pas." Par ailleurs, "pour ceux qui n'auront eu ni le vaccin, ni la maladie et pour lesquels on demandera un test PCR, on trouvera l'état de votre test PCR".

Téléchargée par près de 15 millions de Français, l'application gouvernementale de traçage des contaminations au Covid-19 Tous Anti-Covid bénéficie depuis le 19 avril 2020 d'une nouvelle fonctionnalité, baptisée le "Carnet". Les utilisateurs peuvent désormais stocker dans l'application mobile les résultats de leurs éventuels tests de dépistage, négatif comme positif, et leur attestation de vaccination dès le 29 avril.

Comment marche cette nouvelle fonctionnalité Carnet de Tous Anti-Covid qui pourrait faire office de passeport sanitaire ? Après votre test PCR ou antigénique, le laboratoire vous remettra un document numérique ou papier avec un QR code qui vous permettra d'intégrer le résultat dans l'application (onglet Attestations & Carnet). Le 29 avril, il sera possible d'y retrouver également votre attestation de vaccination. Pour les personnes déjà vaccinées, elles devront attendre la seconde quinzaine de mai afin que les données soient mises à jour sur l'application Tous Anti-Covid.

TousAntiCovid Carnet est expérimenté depuis quelques jours sur certains vols Air France et Air Corsica à destination d'Ajaccio uniquement. A terme, cette nouvelle fonctionnalité souhaitant faciliter les contrôles aux frontières et la reprise du tourisme sera interopérable au niveau européen et international.