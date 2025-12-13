Ces 4 arbres doivent être taillés en décembre : après, ce sera trop tard

Une petite taille avant l'hiver s'impose pour avoir de beau arbres au retour du printemps.

L'hiver est (presque) là ! Le soleil se fait discret, les arbres ont laissé tomber leurs feuilles, et le jardin entre doucement en sommeil. Mais attention, avant que le gel ne s'installe pour de bon, il reste plusieurs étapes cruciales pour préparer votre extérieur : protéger, couper et, surtout, tailler.

Même si la plupart des plantes sont aujourd'hui au repos et ne doivent plus être dérangées, certains arbres, au contraire, réclament un petit coup de ciseaux bienvenu avec la baisse des températures. Richard Barker, expert en horticulture et directeur commercial chez LBS Horticulture, explique à Country Living les quatre arbres qui doivent absolument passer sous la lame avant la fin du mois.

Le premier sur la liste et non des moindres : le pommier. Sa taille en décembre est indispensable ! Elle permet non seulement de lui donner une plus jolie forme et de maîtriser sa hauteur, mais aussi et surtout de le protéger contre les maladies. Comme l'explique Richard Barker : "en éclaircissant certaines branches, l'arbre peut concentrer son énergie sur la production de moins de pommes, mais de meilleure qualité, et la circulation de l'air sera améliorée." C'est aussi le moment parfait pour repérer les pousses abîmées ou fragiles, un geste qui aide à stimuler la croissance des arbres les plus âgés.

C'est aussi le moment de tailler les arbres à feuilles caduques, c'est-à-dire ceux qui n'ont plus de feuilles ! Sans les feuilles, c'est beaucoup plus faciles de voir la charpente des branches. En plus, la sève est moins active, les plaies de taille ont donc moins de chance de saigner. "Lors de la taille des arbres d'ornement, supprimez les petites branches pour créer un tronc propre et taillez celles qui pourraient gêner la tonte", explique Richard Barker.

Continuons avec la glycine. Cette spectaculaire plante grimpante et ligneuse est célèbre pour ses grappes de fleurs pouvant dépasser 50 cm ! Pour assurer une floraison printanière époustouflante, il faut absolument effectuer une taille d'hiver. C'est en effet entre octobre et mars, lorsque la plante est en dormance, que vous favorisez le développement des éperons qui porteront les fleurs. Notez bien qu'une deuxième taille sera nécessaire en été !

Enfin, si vous avez des vignes, il est urgent de les tailler maintenant. Pourquoi ? Parce qu'une taille trop tardive pourrait provoquer un écoulement excessif de sève au niveau des coupes, ce qui affaiblirait sévèrement la plante. N'oubliez pas que les raisins se forment sur le bois de l'année ! La technique consiste donc à rabattre la vigne pour la ramener à sa structure principale.