Ce document gratuit auquel on ne pense jamais peut nous sauver d'une grande galère en voyage

Ce sésame gratuit, valable dans toute l'Europe, est votre meilleure allié en cas de pépin hors de France.

Vous partez enfin en vacances à l'étranger. Les billets sont pris, l'hébergement est bouclé et vous avez vérifié trois fois que votre passeport était encore valide. Bref, vous pensez être enfin prêts. Pourtant, il y a de fortes chances que ce petit bout de plastique totalement gratuit manque à l'appel dans vos papiers de voyage... Ce document est pourtant votre seule bouée de sauvetage si un imprévu vient gâcher la fête une fois la frontière passée.

Imaginez que vous vous fassiez une entorse en skiant en Autriche ou attrapiez une vilaine otite en vous baignant dans les Canaries... Il suffit d'une consultation d'urgence à l'autre bout de l'Europe et la facture est salée. Tandis que si vous aviez pensé à ce document, les règles auraient changé : vous seriez traité exactement comme un habitant local. Il permet d'être pris en charge immédiatement sans avoir à avancer des sommes folles ou à ramener une pile de factures illisibles à faire rembourser des mois plus tard.

Ce fameux sésame, c'est la carte européenne d'assurance maladie (CEAM) qui vous permet d'être reconnu à l'étranger comme assuré du système de santé français. Valable deux ans, elle est strictement nominative : même votre enfant doit avoir la sienne pour être couvert. Pour l'obtenir, c'est très simple : rendez-vous sur votre compte Ameli (sur le site ou via l'application), à la rubrique "Mes démarches" puis cliquez sur "Commander une carte européenne d'assurance maladie". En à peine deux clics, elle arrive dans votre boîte aux lettres sous 15 jours (pensez bien à vérifier que votre adresse est à jour avant de valider votre demande).

Et pour ceux qui s'y prennent à la dernière minute, pas de stress : un certificat provisoire est téléchargeable instantanément sur le site au format PDF. Il a la même valeur que la carte sauf qu'il est valable uniquement 3 mois, mais cela suffit à être couvert en cas d'urgence.

La carte européenne d'assurance maladie est valable dans tous les pays de l'Union européenne, mais aussi au Royaume-Uni, en Suisse, en Islande, au Liechtenstein et en Norvège. Comme la carte est valable 2 ans maximum, pensez à vérifier la date d'expiration au dos avant chaque grand départ, car le renouvellement n'est pas automatique. Cette carte est l'un de ces indispensables qu'on oublie souvent, jusqu'au jour où on aurait bien aimé l'avoir !