Que se passerait-il si tous les poissons de l'océan disparaissaient ?

Un expert de la vie sous-marine expose les conséquences d'un monde où les poissons n'existent plus.

70% de la planète Terre est recouverte d'océan. Si la vie sur terre fourmille d'organismes divers et variés, il en est de même sous l'eau. Difficile cependant d'imaginer l'étendue de la vie sous-marine depuis la plage ou même depuis un bateau en pleine mer. Le nombres d'espèces vivant sous l'eau est certes impressionnant, mais la diversité des organismes qui s'y trouvent est tout aussi impressionnante. En effet, les poissons ne sont pas les seuls habitants des mers et océans. Ils les partagent avec une multitudes de plantes, de microbes, de vers, de coraux, de mammifères ou encore de mollusques. Les poissons sont en réalité la seconde source la plus importante de carbone (la matière qui compose les êtres vivants) de tout le règne animal après le groupe des insectes et des crustacés.

Les poissons, et les espèces marines en générale, jouent un rôle très important dans leurs écosystèmes et participent notamment à la survie des différentes espèces qui les entourent. L'activité humaine, de la pêche intensive jusqu'au tourisme de masse en passant par le commerce, vient mettre en danger la diversité de ces espèces marines.

La disparition des poissons aurait un impact majeur pour la planète et ce bien au delà de la vie sous-marine. Comme l'explique Kory Evans, professeur de sciences naturelles à l'université de Rice à Houston, dans un article pour The Conversation, dans les écosystèmes, les poissons jouent un rôle à la fois de proies et de prédateurs. Selon le principe de la chaîne alimentaire, les petits poissons représentent aussi la base du régime alimentaire de plus grosses espèces. De nombreuses espèces basent leur alimentation en partie ou exclusivement sur les poissons : s'ils disparaissent, ces espèces seraient donc en danger. Cela ne concerne pas exclusivement les écosystèmes sous-marins mais également ceux sur terre. Des animaux comme les oiseaux ou encore les espèces proches des rivières comme les ours ou les crocodiles seraient menacées.

M. Evans explique également que les poissons contribuent à la sauvegarde d'habitats d'autres espèces. Par exemple, dans les milieux habités par des récifs de corail, les poissons se nourrissant de plantes participent au contrôle des algues qui pourraient étouffer les coraux. Dans un autre cas cité par le professeur, les déjections du poisson-perroquet, une espèce de la famille des poissons marins tropicaux que l'on trouve par exemple aux Caraïbes, qui vit lui aussi à proximité des récifs coralliens, participent aux développement de ces derniers et contribuent même à donner de leur aspect aux plages de sable blanc. Aussi, en cherchant leur nourriture dans le sable, les poissons exposent des micro-organismes cachés sous le sable qui nourriront ensuite d'autres espèces. La disparition des poissons serait donc une très grande perte pour l'environnement dans son ensemble et impacterait toutes les sphères de la vie terrestre.