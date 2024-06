Les myrtilles sont-elles plutôt bleues ou violettes ? Cette illusion est perturbante

La couleur des myrtilles n'est sûrement pas celle que vous pensiez et une explication scientifique met tout le monde d'accord.

Quelle est la couleur des myrtilles ? La réponse à cette question paraît relativement simple et évidente. Comme pour la grande majorité des amateurs de fruits, vous avez sûrement envie de répondre bleu. Malheureusement pour vous, il est possible que vous viviez dans le déni depuis de nombreuses années. Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul dans ce cas de figure et cela pourrait même être la faute à une illusion.

Riches en antioxydants, en potassium et en vitamines C, les myrtilles se marient parfaitement avec un yaourt, du fromage blanc, ou disposées sur des pancakes pour un savoureux goûter. Toujours est-il que cette baie très appréciée renferme un secret bien gardé. Elles ne sont pas réellement bleues ! Une information étonnante, révélée par l'animatrice britannique Rachel Burden dans l'émission 5 Live Breakfast à la BBC.

"Quelque chose sur les myrtilles que vous n'avez probablement jamais su devrait faire se lever un sourcil ou deux" a-t-elle lancé, avant de donner une explication plus scientifique. D'après elle, la couleur bleue provient en réalité d'une "couche de cire incolore de deux microns d'épaisseur" qui recouvre la baie. Ce serait sa structure microscopique complexe qui interférerait avec la lumière, lui donnant un aspect bleu à l'oeil nu.

Et cette réflexion ne vient pas d'une autre planète, bien au contraire. Pour tenter de démêler le vrai du faux, des scientifiques de l'Université de Bristol ont retiré la fameuse couche de cire d'une myrtille, l'ont cristallisée sur un morceau de papier et l'ont analysée en laboratoire. Ils ont alors découvert que la cire réfléchissait à la fois la lumière bleue et la lumière ultraviolette, mais que l'oeil humain n'était pas capable de voir la violette. C'est pour cela que la myrtille apparaît bleue à l'oeil nu. En réalité, les myrtilles sont bel et bien violettes !

Pour l'animatrice de radio, le fruit a aussi pu évoluer au fil du temps et dégager cette "couleur bleuâtre pour attirer les frugivores comme les oiseaux". De son côté, la chercheuse à l'Ecole des sciences biologiques de Bristol, Rox Middleton justifie aussi le fait que les myrtilles ne peuvent pas être perçues de couleur bleue en raison du jus qu'elles contiennent : "Le bleu des myrtilles ne peut pas être "extrait" en les écrasant, car il ne se trouve pas dans le jus pigmenté qui peut être extrait du fruit. C'est pourquoi nous savions qu'il devait y avoir quelque chose d'étrange dans la couleur". Désormais, impossible de vous faire avoir, vous êtes incollable sur les myrtilles.