Des fibres de bambou dans les steaks hachés, c'est grave ?

La composition des steaks hachés vendus dans le commerce contient des ingrédients inattendus.

Les agriculteurs comme les consommateurs réclament davantage de transparence quant à la composition des aliments, notamment pour les produits transformés. Les Français font en effet de plus en plus attention à la qualité de leur alimentation. Si les consommateurs tentent au maximum de privilégier les aliments français ils sont aussi toujours plus attentifs aux ingrédients qui composent les produits. Cette habitude nécessite néanmoins de prendre le temps de lire les étiquettes de composition qui réservent parfois des surprises.

De nombreux produits faisant partie de l'alimentation quotidienne des consommateurs sont des aliments transformés contenant diverses substances. Parmi les éléments les plus communs se trouvent les additifs alimentaires qui garantissent une meilleure résistance aux aliments et servent aussi à modifier le goût, l'odeur, la texture et l'apparence des produits. Les aliments peuvent aussi contenir des arômes ou encore des conservateurs, permettant de ralentir leur péremption. Ces additifs peuvent être de différentes natures. Par exemple, certains steaks hachés disponibles dans le commerce contiennent des fibres de bambou.

Comme l'indique France Info, les steaks hachés des supermarchés comme Carrefour, Intermarché et Cora ainsi que des marques Charal, Tendre et plus ou Socopa contiennent des fibres de bambou. Selon les enseignes et les marques, le média précise que la composition de ces steaks présente entre 2% et 4% de ces fibres végétales. La marque Socopa explique la présence de ces fibres sur son site internet : "Les fibres végétales présentes dans nos hachés ont pour but de maintenir l'humidité présente naturellement dans la viande, afin que le haché garde tout son moelleux et sa saveur lors de la cuisson. Elles apportent un vrai bénéfice gustatif au produit notamment dans le cas d'une cuisson à point ou bien cuit, qui a tendance à assécher la viande."

Ces fibres de bambou sont tout à fait légales, comme l'indique France Info. Les steaks hachés peuvent aussi contenir d'autres additifs comme de la poudre de pois ou de betterave afin d'intensifier la couleur rouge de la viande. Cela vaut aussi pour les steaks hachés surgelés qui contiennent davantage de protéines de soja réhydratées que de fibres de bambou comme le précise France Info. Selon le média ces steaks peuvent contenir jusqu'à 24% de soja. Il est tout de même dans l'intérêt des consommateurs de lire attentivement la composition des produits car le bambou comme le soja sont des ingrédients allergènes.

La teneur en fibres végétales fait l'objet de normes en France et ces dernières établissent une distinction entre les produits selon leur composition. La réglementation de l'Etat en la matière indique qu'un produit composé de 51% à 99% de viande répond à l'appellation "préparation de viande hachée". En dessous de 51% de viande dans la composition, le produit se nomme "préparation à base de viande hachée". Si officiellement ces produits ne sont pas des steaks hachés et ne sont pas les mêmes, ils sont cependant vendus les uns à côté des autres dans les grandes surfaces dans des emballages très similaires.