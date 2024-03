Neige : 3 départements placés en alerte orange avalanches par Météo-France

Météo-France alerte sur le risque d'avalanches ce lundi 4 mars. Trois départements ont été placés en vigilance orange et neuf restent en vigilance jaune en ce début de semaine.

À 6 heures ce lundi, des précipitations neigeuses sont prévues pour le Mercantour, les secteurs frontaliers des massifs de la Haute-Maurienne et du Queyras. Des avalanches à proximité de la frontière italienne sont à envisager. La probabilité de départs spontanés d'avalanche reste "forte" jusqu'à ce lundi matin (indice de risque d'avalanche de 4 sur une échelle de 5). Les quantités de neige attendues vers 2500m d'altitude depuis dimanche matin jusqu'à lundi matin sont environ de 1m.

Trois départements placés en vigilance orange pour avalanche ce lundi

La Savoie, les Hautes-Alpes et les Alpes Maritimes sont les trois départements toujours placés en alerte orange avalanches ce lundi 4 mars au matin. Les Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, l'Ariège, les Alpes-de-Haute-Provence, La Corse du sud et du nord ainsi que l'Isère et la Haute-Savoie sont eux, placés en vigilance jaune pour avalanches.

Dans les secteurs frontaliers de la Haute-Maurienne et du Queyras, 90 cm de neige fraiche est attendue, malgré la baisse de l'intensité. "De très grandes avalanches sont attendues jusqu'à lundi matin" indique Météo-France. Au dessus de 2000m dans le Mercantour, les cumuls de neige fraiche ont atteint 80cm depuis dimanche matin. Les précipitations se poursuivent jusqu'à ce lundi matin. La probabilité de très grands départs d'avalanches se maintient. À noter, "sur tous ces massifs, certaines avalanches pourront toucher des infrastructures de montagne et menacer les routes de montagne dans les couloirs habituels" conclut Météo-France".