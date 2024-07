DIRECT. JO 2024 : inquiétude pour une star des Jeux olympiques, le rugby à 7 à la fête, le live

L'équipe féminine de football du Canada est sous le feu des projecteurs depuis avant-hier et la révélation de l'espionnage des entrainements de la Nouvelle-Zélande par la sélectionneuse elle-même ! Bev Priestman a en effet été suspendue par le comité olympique canadien et la fédération canadienne après que "des informations supplémentaires [aient] été portées à [leur] attention concernant l'utilisation de drones contre des adversaires, avant les Jeux olympiques de Paris 2024 ." Les championnes olympiques en titre, qui se sont imposé hier contre la Nouvelle-Zélande, sont donc sans sélectionneuse, remplacée par son adjointe sur le banc jusqu'à la fin de la compétition.

Une flopée d'épreuves débutent demain samedi, et notamment le contre-la-montre individuel masculin de ces JO. Au départ, le Britannique Joshua Tarling, le Belge Remco Evenepoel et l'Italien Filippo Ganna font figure de favoris. Voici la liste de départ complète.

L'Espagnol a jeté un trouble sur sa participation au tournoi olympique hier en annulant son entrainement prévu avec Alexander Zverev. Dans la soirée, son entraineur Carlos Moya à Confié à la Radio Nacional Espanola que le Majorquin souffrait d'une gène à l'adducteur. Alors qu'il pourrait affronter Novak Djokovic dès le deuxième tour à Paris, il y a donc des doutes quant à sa participation. On en saura certainement plus dès demain, puisqu'il doit débuter son tournoi de double avec Carlos Alcaraz.

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette troisième journée des Jeux olympiques de Paris 2024. Pas d'épreuve aujourd'hui avec la cérémonie d'ouverture des Jeux. Hier, les Bleus du rugby à sept ont brillamment éliminé l'Argentine 26 à 14 et affronteront demain l'Afrique du Sud pour une place en finale du tournoi olympique.

25/07/24 - 23:18 - Résumé de la journée

Laborieux, hésitants et en manque de confiance lors de l'entame de la compétition, l'équipe de France de Rugby à 7 s'est montré beaucoup plus séduisante et pargmatique aujourd'hui en quart de finale face à l'Argentine. Après avoir montré quelques belles séquences de jeu en début d'après midi face à Fidji, les partenaires d'Antoine Dupont ont fait vivre un grand moment aux spectateurs du Stade de France lors de leur quart de finale face aux Pumas Argentins. C'est surtout grâce à une première mi-temps de rêve que les Bleus se sont donné le rêve de caresser l'espoir d'une médaille olympique samedi. Ils ont inscrit trois essais (Tomi, Grandidier 2 essais) et ont mis les Argentins dans les cordes (21-0 à la pause). Par la suite, les Français ont connu un léger coup d'arrêt qui a permis aux Argentins de revenir à 7 points en seconde période. Le dernier essai de Dupont a libéré les tricolores, qui auront donc rendez vous avec l'histoire dans deux jours, un rendez vous devant plus de 80 000 spectateurs.

On ne pourra pas dire autant de l'équipe de France féminine. Les joueuses d'Hervé Renard ont assuré l'essentiel face à la Colombie en s'imposant 3 buts à 2, mais leur excellente première période conclue par trois buts d'avance laisser présager une promenade de santé face aux Sud-Américaines. Malgré un soutien constant du nombreux public de Groupa Staidum elles se sont liquéfiés dans le second acte en concédant deux buts à leur adversaire. Les trois points ont été préservés grâce à une défense rugueuse dans le dernier quart d'heure. Il y aura beaucoup de choses à corriger pour la suite de la compétition pour les partenaires de Wendie Renard.

L'Equipe de France de handball s'est montrée solide pour son premier match du tournoi face à la Hongrie (31-28). Avec une belle réussite dans les tirs, les championnes olympiques n'ont pas trop forcé pour ce premier examen. Après un début poussif, elles ont montré beaucoup d'autorité et de maîtrise dès qu'elles ont pris l'avantage au score.

On retiendra de cette première journée dans le Hand féminin, les victoires surprises de la Corée face à l'Allemagne (23-22), du Brésil face à l'Espagne (29-18) et de la Suède face à la Norvège (32-28).

A noter une belle qualification de l'équipe masculine de tir à l'arc pour le quart de finale lundi face à l'Italie ou le Kazakhstan.

Alors que les compétitions de tennis n'ont toujours pas débuté, cette journée de jeudi a été assez mouvementée avec les forfaits de Rune, Murray et Rybakina. Nadal blessé à l'adducteur a dû annuler son entrainement. L'Espagnol pourra rencontrer Djokovic lors du deuxième tour pour le 60ème duel entre les deux grands champions.