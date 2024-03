Les cambrioleurs ont une nouvelle obsession, ils ciblent un objet que vous devez mieux cacher

Un petit objet assez commun et présent dans de nombreuses habitations a pris beaucoup de valeur et attire désormais les cambrioleurs.

Si la valeur de certains objets ne fait aucun doute, comme les bijoux, les objets technologiques etc., d'autres biens peuvent aussi être d'une grande valeur. Certains objets anciens par exemple peuvent aujourd'hui se revendre très chers. Il est toujours utile de vérifier le contenu de ses placards car ils peuvent détenir des trésors insoupçonnés.

Les jouets anciens font partie de ces biens qui ont pu acquérir une certaine valeur au point parfois de se revendre des centaines d'euros. Il existe un type de jeux en particulier qui attise la convoitise, en particulier celle des voleurs. Ces derniers ont porté récemment leur intérêt sur un petit objet phare des cours de récréation que les élèves s'échangent depuis maintenant des dizaines d'années. Il s'agit des fameuses cartes Pokémon qui n'ont jamais cesser de prendre de la valeur et peuvent maintenant rapporter gros.

Comme le révèle BFMTV, les collectionneurs de ces cartes sont sur le qui-vive depuis quelques mois alors que les vols se multiplient. Le média indique qu'en janvier 2024, un collectionneur de carte Pokémon a été agressé puis cambriolé en Ille-et-Vilaine. Le voleur serait reparti avec un butin d'une valeur de 100 000 euros. Le prix de ces cartes peut vite s'envoler, comme l'explique auprès de BFMTV François Thierry, expert en cartes de collection pour la maison de vente aux enchères Aguttes. Selon lui, certaines cartes anciennes, rares et bien conservées peuvent valoir plusieurs centaines voire milliers d'euros.

Interrogé par le média, un collectionneur de ces cartes explique que les voleurs ne sont pas forcément des fans eux-mêmes, mais qu'ils sont attirés par la valeur de ces objets. Les cartes Pokémon possèdent plusieurs avantages qui en font une cible de choix pour les cambrioleurs. Comme l'explique un autre expert interrogé par BFMTV, les cartes "sont des butins qui tiennent dans une boîte à chaussures et pour lesquels il n'y a aucune traçabilité".

Face à ce risque, la communauté des collectionneurs de cartes Pokémon s'organise et s'entraide. Les membres misent dorénavant sur la discrétion et sont parfois "obligé de prendre énormément de précautions" comme l'explique à BFMTV le propriétaire d'une chaîne YouTube spécialisée sur l'univers Pokémon. Celui-ci explique qu'il prend garde à ne jamais communiquer son adresse et ne pas faire envoyer ses colis depuis chez lui. Il ajoute avoir recours à des dispositifs de télésurveillance et de détection de mouvement à son domicile. Les collectionneurs aguerris se montrent aussi méfiants envers les nouveaux arrivants de la communauté et prennent soin de se renseigner en amont sur l'identité d'un vendeur ou acheteur inconnu. Selon les informations de BFMTV, il existe des listes de "profils sûrs" que les membres peuvent consulter pour s'assurer de l'authenticité d'un nouveau venu.