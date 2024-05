Cet évènement rare et exceptionnel pourrait expliquer le dernier mystère de Stonehenge en Angleterre

Un évènement fascinant qui se produit tous les 18 ans pourrait lever le voile sur les liens existant entre Stonehenge et la lune.

Stonehenge n'en finit plus d'intriguer les archéologues. Ce monument composé de monolithes de grès installés au milieu d'une plaine du Wiltshire en Angleterre est classé au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1986. Il est aujourd'hui un des monuments les plus célèbres et les plus visités du Royaume-Uni. Et depuis des dizaines d'années, ce monument fascine les spécialistes, notamment au sujet de sa fonction, son origine ou encore de ses bâtisseurs.

Et visiblement, Stonehenge n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. En effet, un évènement lunaire rare pourrait faire la lumière sur les liens de ce lieu mythique avec la lune. Un "arrêt lunaire majeur", qui se produit environ tous les 18,6 ans, lorsque le lever et le coucher du soleil atteignent leurs points les plus éloignés le long de l'horizon devrait avoir lieu en 2025. Un évènement exceptionnel qui pourrait donner la possibilité aux archéologues et astronomes une chance d'explorer la véracité des théories qui entourent ce lieu. Certains experts pensent que "les personnes qui ont construit le monument étaient conscientes de l'arrivée d'un arrêt majeur de la lune dans le futur et auraient pu enterrer leurs morts dans une zone bien spécifique du site en raison de sa relation avec les astres" peut-on lire dans les colonnes du Guardian.

Le journal britannique précise que quatre pierres formant un rectangle (dont deux sont encoure debout), ont pu être positionnées de la sorte pour marquer l'arrêt majeur de la lune. Au bout d'un an, de chaque côté de ce fameux arrêt lunaire majeur, la lune peut être aperçue entrain de se lever, ce qui donnerait une fenêtre de tir pour effectuer des études sur le site. English Heritage, un organisme public indépendant chargé de la gestion du patrimoine historique d'Angleterre prévoit notamment en 2025 de diffuser en direct le lever de la lune le plus au sud puis d'organiser des conférences, un planétarium géant, ou encore des séances d'observation des étoiles sur les lieux.

De son côté, le professeur d'archéoastronomie Clive Ruggles se demande "s'il existe des liens physiques entre le monument et la lune". En revanche, il affirme que "les pierres s'alignent sur les positions extrêmes de la lune, et les chercheurs débattent depuis des années pour savoir si cela était délibéré et – si c'est le cas – comment cela a été réalisé et quel aurait pu être son objectif". Et selon lui, il ne serait pas surprenant que les peuples anciens aient prêté attention à la lune sur ce lieu . "Au moment d'un arrêt majeur, les gens ont remarqué que la lune se levait ou se couchait inhabituellement loin au nord ou au sud et ont réalisé que c'était quelque chose de spécial" poursuit-il.

Cette opportunité pourrait permettre aux spécialistes "d'approfondir les mystères antiques du monument et sa relation avec les phénomènes célestes" précise Jennifer Wexler, historienne de Stonehenge pour English Heritage. "Je pense que cela va vraiment surprendre des gens" conclut-elle. Toutefois, l'opération ne sera pas si simple qu'elle en a l'air. Cette connexion entre le monument et la lune "nécessite un timing et des conditions météorologiques spécifiques" précise Amanda Chadburn, archéologue et membre du Kellogg College de l'Université d'Oxford. Alors, rendez-vous en 2025 pour de premières réponses.