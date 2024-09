Gouvernement Barnier : Retailleau a un plan pour les prisons, premières tensions entre ministres

Invitée sur le plateau des 4V sur France 2 ce mardi matin, la secrétaire nationale des Écologistes Marine Tondelier a fustigé le nouveau gouvernement Barnier. "Imaginez les personnes qui sont victimes de racisme tous les jours à l'école, à la sortie de l'école, les parents qui sont inquiets pour leurs enfants... et qui voient que le racisme maintenant est une des valeurs clés du gouvernement", a-t-elle lancé. En cause, les propos de certains membres de l'exécutif, "sur la colonisation", ou sur les "Français de papier". On pense notamment à certaines sorties du nouveau ministre de l'intérieur, Bruno Retailleau qui avait créé de vives réactions par le passé.

12:07 - Maud Bregeon tempère les premières tensions Retailleau-Migaud

Les premières déclarations de Bruno Retailleau et Didier Migaud font déjà réagir au sein-même de l'exécutif. Si leur relation et notamment leur future entente questionne, la nouvelle porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a tenu à mettre les choses au clair ce mardi sur RTL : "Ce n'est pas un gouvernement de clones", a-t-elle lancé. "On ne pense pas tous pareil, on a eu des divergences par le passé, on a des histoires, des cultures politiques différentes, (...) mais on se retrouve tous dans le cadre donné par le Premier ministre", explique-t-elle, pour tenter d'apaiser les premières onces de tensions aperçues entre le nouveau ministre de l'Intérieur et son homologue à la Justice.