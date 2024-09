Marvel a dévoilé la première bande-annonce de "Thunderbolts*", qui réunit les anti-héros du studio pour un nouveau film explosif. Le film sort en 2025.

Le "Suicide Squad" de Marvel arrive enfin. Après plusieurs reports liés aux grèves de la WGA et de la SAG-AFTRA, les studios cinématographiques ont dévoilé ce lundi 23 septembre la première bande-annonce de Thunderbolts* (l'astérisque est voulue et sera expliquée dans le film selon Kevin Feige), son 36e long-métrage qui sera également le dernier de la phase cinq. Dans ce nouveau film d'action qui s'annonce déjà explosif, les spectateurs pourront découvrir la bande créée par le scénariste Kurt Busiek et le dessinateur Mark Bagley.

Suite de Black Widow, Captain America Brave New World et Falcon et le Soldat de l'hiver, Thunderbolts* met en scène Bucky Barnes (Sebastian Stan), Yelena Belova (Florence Pugh), John Walker (Wyatt Russell), Red Guardian (David Harbour), Taskmaster (Olga Kurylenko) et Sentry (Lewis Pullman).

Repris de justice et cherchant à se repentir, ils sont réunis pour former les "Thunderbolts", chargé d'effectuer des missions pour le gouvernement américain. Mais lorsqu'une de leur mission devient évidemment une mission suicide, ils se rebellent contre leur patronne, Valentina de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus, apparue dans Black Widow). Harrison Ford, qui incarne Thaddeus Ross à partir de Captain America Brave New World (sortie en 2025) est également de la partie. En France, Thunderlbolts* sortira le 30 avril 2025 directement au cinéma. D'ici là, vous pouvez découvrir la première bande-annonce du long-métrage ci-dessous.

Synopsis - Les super-méchants repentis de l'écurie Marvel se réunissent pour effectuer une mystérieuse mission commandée par le gouvernement américain. La bande est composée de Bucky Barnes, Yelena Belova, John Walker, Red Guardian, Taskmaster et Sentry.