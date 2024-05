La pluie ce n'est pas fini ! Les prévisions ne s'améliorent pas pour la fin de semaine et le week-end

La dépression venue de l'Atlantique promet des jours pluvieux pendant un moment. Les prévisions indiquent que ça va durer avec même une journée à risque.

La journée de lundi a servi de transition entre la tendance orageuse de la fin du week-end et la tendance pluvieuse qui va s'abattre sur tout le pays jusqu'au prochain week-end au moins. Le dimanche 12 a même été la journée "la plus foudroyée de 2024", selon Météo France. Cette semaine, les pluies vont gagner l'ensemble du territoire et pourraient donner lieu à de nouveaux dégâts dans des villes encore sinistrées par les dernières crues.

Ce mardi est considéré comme étant une journée à risques, le temps est lourd en raison des températures encore de saison et des fortes pluies qui se généralisent. Le Calvados reste en vigilance orange risque de crues, selon Météo France. La perturbation gagne aussi les Pyrénées, mais c'est le sud du Massif central qui devrait être le plus touché par les précipitations, jusqu'à 90 mm à Aurillac et Montpellier. Le vent va souffler sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique mais les précipitations seront moins fortes que les deux jours précédents.

© La Chaîne Météo

Les températures diminuent drastiquement sur l'ensemble du pays sauf en Corse et à Strasbourg, où les dépressions ne s'aventurent pas encore. Il ne devrait pas faire plus de 18°C ou 20°C jusqu'en milieu de semaine, à part dans quelques villes comme Bastia, Lille, Lyon, Montpellier, Nice, Perpignan. Les habitants de la frontière allemande et de l'Île de beauté sont plus chanceux, il y fera encore chaud et ensoleillé, La Chaîne Météo prévoit des températures autours de 26°C à ces deux endroits.

Mercredi, les averses continuent sur les trois quarts du pays et gagnent les régions encore épargnées. Les températures continuent de stagner entre 9 et 15°C sur une bonne partie du pays et jusqu'à 18°C en Corse et sur le bassin méditerranéen pour la matinée, et devraient difficilement grimper au dessus de 20°C. Les orages vont venir se concentrer autour de la Gironde et du sud-est du pays, et il faudra surveiller les cours d'eau.

Il n'y aura que peu d'améliorations jeudi et vendredi, les averses orageuses vont regagner l'ensemble du pays, seule l'Île de beauté semble toujours en être épargnée. C'est dans l'après-midi que les choses se compliquent, avec la pluie qui continue de tomber, le risque de crues pourrait bien gagner les départements du sud qui se remettent difficilement des intempéries de la fin du mois d'avril.

Pour samedi et dimanche, les nouvelles ne sont pas bonnes. "Les cumulus prendront rapidement de l'ampleur. [...] Des averses se déclencheront un peu partout", annonce La Chaîne Météo. Pire : "Peu d'évolution à attendre pour dimanche, avec des averses qui resteront d'actualité. Elles se déclencheront préférentiellement l'après-midi en prenant ponctuellement un caractère orageux. Les régions méditerranéennes devraient rester à l'abri, même si le ciel n'est pas toujours tout bleu".