Les locaux le savent bien et gardent le secret, cette belle région d'Europe est idéale pour fuir les touristes

Il y fait moins chaud et les paysages sont variés... Tout pour séduire les locaux qui y trouvent bien moins de touristes.

France, Italie, Espagne... Voici le trio de tête en Europe pour passer de belles vacances selon de (trop) nombreux touristes. L'Espagne a conquis le coeur des vacanciers français mais aussi Britanniques et Allemands notamment. Ils sont plusieurs dizaines de millions à passer la frontière chaque année, que ce soit en été mais aussi en hiver pour trouver soleil, prix raisonnables et longues plages de sable.

Et les Espagnols eux-mêmes, où partent-ils ? Pas forcément au même endroit. Selon plusieurs experts espagnols, les hôtels de la très touristique Costa del Sol sur la côte méditerranéenne ont ainsi enregistré une baisse de près de 10% du nombre de visiteurs espagnols l'an dernier. Et voici où ils vont poser leurs valises à la place ! Les Espagnols ont visiblement opté pour une autre région, plus ou nord et moins touristique, le Pays Basque et la Galice, deux régions en plein boom. Les experts suggèrent que cette tendance pourrait être liée au changement climatique, provoquant des vagues de chaleur dans le sud de l'Espagne, particulièrement les deux derniers étés. En été, le nord du pays est traditionnellement beaucoup plus frais.

Mais ce n'est pas le seul argument puisque la Galice offre de nombreux atouts : les plages y sont larges et variées et la propreté de l'eau y est reconnue. La température y est un peu plus fraîche puisqu'il s'agit de la côte Atlantique mais le climat y est plus agréable en plein été. La Galice est d'ailleurs souvent désignée comme la Bretagne espagnole par la variété de ses paysages et sa riche culture.

La ville de Vigo remporte également de nombreux suffrages comme l'archipel des îles Cies, près de Pontevreda. Elle offre de superbes plages, de très beaux sentiers de randonnée et les Espagnols y apprécient la relative quiétude par rapport aux endroits les plus touristiques de leur pays. Les amateurs de randonnée peuvent aussi y marcher sur les itinéraires de pélerinage dont le fameux Camino de Santiago menant vers Saint-Jacques-de-Compostelle. En sera-t-il de même cette année ? Les voyageurs espagnols ont visiblement fait de la Galice leur paradis secret...