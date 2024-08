DIRECT. Canicule : le sud-est en vigilance orange canicule, les prévisions

L'alerte orange canicule a été levée pour une bonne partie du pays ce jeudi, seul le quart sud-est est toujours en alerte orange canicule. 13 départements sont concernés.

L'essentiel La canicule, qui touche la France depuis dimanche, se poursuit jeudi, mais dans le quart Sud-Est uniquement.

Alors que près de la moitié du pays était en alerte ces derniers jours, un retour presque à la normale est annoncé dès 6 heures du matin. Seulement 13 départements seront maintenus en vigilance : le Rhône, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence, l'Hérault, le Gard, les Bouches de Rhône (à midi), le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse. Une vigilance jaune est maintenue dans 11 départements du sud-est.

Pour jeudi, Météo-France annonce encore une journée chaude. "Sur le centre-est du pays, les températures resteront assez élevées, comprises entre 32 à 35°C. Près de la Méditerranée dont la Corse, elles seront même en hausse avec des températures comprises entre 36 et 40°C", peut-on lire sur le dernier bulletin.

En direct

12:06 - Des températures maximales en baisse, mais toujours 37 degrés dans le sud-est Ce jeudi, le mercure commence à baisser sur une grande partie du pays, mais il fera encore très chaud dans le sud-est avec des maximales comprises entre 31 et 37 degrés et un ressenti entre 37 et 41 degrés. Dans le reste du pays, il faut s'attendre à des températures entre 21 degrés sur la point bretonne et 31 degrés dans le sud, au plus chaud de la journée. 11:32 - Retour sur les température d'hier Il a fait chaud mercredi en France. A 17h, Météo France a relevé : 39,6°C à Trets (Bouches-du-Rhône)

39,1°C à Cadenet (Vaucluse)

39°C à Vinon-sur-Verdon (Var)

38°C à Figari (Corse)

37,3°C à Lyon (Rhône)

32,4°C à Paris 11:09 - 13 départements toujours en vigilance orange canicule ce jeudi Météo France place ce jeudi 13 départements en vigilance orange canicule : le Rhône, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence, l'Hérault, le Gard, les Bouches de Rhône (à midi), le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse. Voici la dernière carte publiée :

En savoir plus

Après un début d'été pas très estival côté météo, une grande partie de la France connaît un épisode caniculaire depuis dimanche. Alors qu'une grande partie du pays était en vigilance orange canicule la première partie de la semaine (47 département mardi et 41 départements mercredi), Météo France maintient ce jeudi seulement 13 départements du sud-est en vigilance orange et 11 départements en vigilance jaune canicule. S'il fut intense, l'épisode caniculaire aura été de courte durée. Après une première baisse des températures pour une partie du pays jeudi, une seconde plus généralisée est attendue dès vendredi.

Ce jeudi, des températures élevées sont encore attendues, surtout "près Méditerranée dont la Corse", où "elles seront même en hausse avec des températures comprises entre 36 et 40°C" prévient Météo France. Sont attendus au plus chaud de la journée 36 degrés en Corse, 35 degrés à Gap, Montélimar et Perpignan, 34 degrés à Montpellier, 30 degrés à Lyon, 29 degrés à Alençon, Bordeaux, Limoges, Marseille, Nantes, Nice, Paris et Toulouse. Dans le nord, le nord-ouest et l'est, les températures seront de saison. 28 degrés à rennes et Rouen, 26 degrés à Amiens et Lilles, 25 degrés à Cherbourg et Metz, et 24 degrés à Brest et Strasbourg.

Des pics auront toutefois atteint les 40°C cette semaine, notamment en Gironde, dans une partie des départements du bassin méditerranéen ou dans les Deux-Sèvres. Lundi, Météo France a ainsi pu enregistrer au plus chaud de la journée : 40,9°C à Grospierres en Ardèche, 40,6°C à Moules-et-Baucels dans l'Hérault, 39,6°C à Villaries en Haute-Garonne, 39,4°C à Brive en Corrèze, 38,9°C à Auch dans le Gers, 38,8°C à Bordeaux (Gironde) ou encore 38,7°C à Orange dans le Vaucluse.